Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έστειλε τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα με μία φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στέλνει «εγκάρδιες ευχές για χαρούμενες γιορτές» και στο τέλος κλείνει γράφοντας «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

Δείτε τη φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τη χρυσή τουαλέτα:

Αναλυτικά το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας.

Η ανάρτηση