Την άποψη ότι η Ελληνική πλευρά αθέτησε την υπόσχεση της ,να μη συζητηθεί καθόλου το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, εκφράζει η Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Συγκεκριμένα, η “No 10” πίστευε ότι, όπως είχε διαβεβαιώσει η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έθιγε το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Greeks broke promise not to raise Parthenon Sculptures, No 10 says https://t.co/AFhtT0gu07

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2023