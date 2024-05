Την είδηση περί προώθησης Λατίνων μεταναστών από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα και Ιταλία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λέγοντας ότι οι αμερικανικές Αρχές μετανάστευσης εξαπλασίασαν το αριθμό των προσφύγων που επανεγκαταστάθηκαν από το δυτικό ημισφαίριο.

«Δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, «είμαστε σε διπλωματικές συζητήσεις με άλλες χώρες σχετικά με τη συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία για την επέκταση των νόμιμων οδών επανεγκατάστασης, αλλά δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή».

Στις 20 Μαΐου, Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με διπλωμάτες από τον Καναδά, την Ιταλία, την Ισπανία και τις χώρες που φιλοξενούν τα Γραφεία Ασφαλούς Κινητικότητας για να συζητήσουν την πρωτοβουλία, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σε συνέντευξή του στο CBS News την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας φάνηκε να αναφέρεται σε μία συμφωνία με την Ελλάδα.

«Συνεργαζόμαστε με τον Καναδά, την Ισπανία και μόλις πρόσφατα, την Ελλάδα, για να δημιουργήσουμε νόμιμους δρόμους για να φτάνουν άτομα στις χώρες τους, μακριά από τα χέρια των λαθροδιακινητών που απλώς επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα άτομα για κέρδος», είπε ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής και της ιταλικής κυβέρνησης δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ελλάδα και Ιταλία είναι, σε πολλές περιπτώσεις, χώρες διέλευσης μεταναστών που ελπίζουν να εγκατασταθούν αλλού στην Ευρώπη. Και οι δύο χώρες έχουν γηράσκον πληθυσμό και σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού , δημιουργώντας κίνητρο για επανεγκατάσταση αλλοδαπών εργαζομένων.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του CBS, μόλις τον Μάιο του 2023 ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι τα Γραφεία Ασφαλούς Κινητικότητας είναι περιφερειακοί κόμβοι για τις ΗΠΑ για να καθορίσουν εάν οι μετανάστες πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν νόμιμα στις ΗΠΑ, είτε μέσω προγραμμάτων οικογενειακής βίζας, θεωρήσεων εργασίας ή ανθρωπιστικής αποφυλάκισης. Οι μετανάστες έχουν επίσης ελεγχθεί για επανεγκατάσταση σε Καναδά και Ισπανία.

