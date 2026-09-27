Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα — πρώην αρραβωνιαστικιά του Donald Trump Jr. — ταξίδευε επανειλημμένα προς τη βουλγαρική πρωτεύουσα αυτή την άνοιξη, με μια συγκεκριμένη αποστολή. Η κυβέρνηση Trump ήθελε οι σύμμαχοι στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα.

Η βουλγαρική κυβέρνηση, έλεγε εκείνη στους συνομιλητές της, έπρεπε να συνεργαστεί με μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που ονομάζεται Aktor Group. Η εταιρεία, νεοεισερχόμενη στον κλάδο του φυσικού αερίου, είχε συμμαχήσει με μια ελληνική ενεργειακή εταιρεία με κρατική στήριξη, προκειμένου να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών.

Σε μια συνάντηση με τον Βούλγαρο πρόεδρο, στο πλευρό της 57χρονης πρέσβη βρισκόταν και ένας 39χρονος ονόματι Christos Marafatsos. Έχει συμμετάσχει σε τόσες πολλές συναντήσεις της, ώστε ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν περάσει για προσωπάρχη της. Στην πραγματικότητα, είναι ένας από τους βασικούς λομπίστες της Aktor, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας είχε μεταφέρει τη Guilfoyle στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Πρώην εισαγγελέας και στη συνέχεια εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA, η Guilfoyle μετατρέπει τη θέση της πρέσβη στην Ελλάδα σε έναν από τους σημαντικότερους διπλωματικούς ρόλους της κυβέρνησης Trump. Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News έχει ταξιδέψει σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια, μέσω ενός «κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου», που προβλέπει την παραλαβή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη μεταφορά του μέσω αγωγών προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην περιοχή έχουν μείνει έκπληκτοι από την επίμονη προώθηση εκ μέρους της μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας και από τις συνεχείς προσπάθειες να συμπεριλάβει τον Marafatsos, έναν νεοφερμένο τόσο στη διπλωματία όσο και στον ενεργειακό κλάδο.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει τη συνίδρυση εταιρείας διανομής φρούτων και λαχανικών στην περιοχή της Ουάσινγκτον, καθώς και δραστηριότητες σε επιχειρήσεις που κυμαίνονταν από συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων μέχρι τη δημιουργία ενός πρότζεκτ που υποσχόταν την «πληρέστερη εμπειρία» της Ακρόπολης μέσω τεχνολογίας IMAX 3D.

Σήμερα, ο Marafatsos, που μεγάλωσε στο Μέριλαντ, εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της Guilfoyle. Λειτουργεί ως το πρόσωπο που ελέγχει ανεπίσημα την πρόσβαση στην πρέσβη και τη συνοδεύει σε συναντήσεις στην κατοικία της, καθώς και σε επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε χώρες της περιοχής — ένας εντελώς ασυνήθιστος ρόλος για κάποιον χωρίς επίσημη ιδιότητα.

Αρκετά πρόσωπα που συναντήθηκαν με τον Marafatsos και την πρέσβη, μεταξύ των οποίων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι εκείνος δεν είχε αναφέρει τις σχέσεις του με την Aktor.

Σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές αυτού του μήνα, όπου αξιωματούχοι από εννέα χώρες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο του κάθετου διαδρόμου, δημοσιογράφος της Wall Street Journal που περίμενε έξω είδε τον Marafatsos και τη Guilfoyle να φθάνουν στο πίσω κάθισμα μιας μαύρης BMW, επικεφαλής της αμερικανικής αυτοκινητοπομπής. Ο Marafatsos μπήκε στο ξενοδοχείο MET από ξεχωριστή είσοδο, μακριά από τους φωτογράφους.

Υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας, οι οποίοι είχαν εργαστεί επί χρόνια για την προώθηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ με στελέχη της Aktor ούτε είχαν ακούσει ποτέ να αναφέρεται το όνομα της εταιρείας ως πιθανού εταίρου, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του State Department που είχαν ασχοληθεί στενά με το ζήτημα.

Η Robin Brooks, διπλωμάτης με 21 χρόνια υπηρεσίας, η οποία επί κυβέρνησης Biden ήταν διευθύντρια για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι η προώθηση μιας ξένης εταιρείας από μια Αμερικανίδα πρέσβη είναι «απολύτως προβληματική». Η συμμετοχή ενός εγγεγραμμένου λομπίστα σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, πρόσθεσε, «εγείρει ερωτήματα ως προς το εάν η συνάντηση εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα ή κάποιο ιδιωτικό συμφέρον».

Αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε ότι η πρέσβης είχε ταξιδέψει στη Βουλγαρία «για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα: την αύξηση των πωλήσεων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς Ευρωπαίους εταίρους και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργήσει «σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του State Department» για τα επίσημα ταξίδια.

Ο Jesse Binnall, δικηγόρος της Guilfoyle, δήλωσε ότι εκείνη έχει «συνεργαστεί με εταιρείες σε ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα» και δεν έχει επικεντρωθεί σε μία μόνο εταιρεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επίσημες συναντήσεις της συντονίζονται μέσω της πρεσβείας και όχι μέσω του Marafatsos.

Ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, σε δήλωση που διαβιβάστηκε από τον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τη Guilfoyle «εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου». Είπε ότι ο ίδιος και ο Trump «εκτιμούν ιδιαίτερα» το έργο της.

Ο Marafatsos δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που υποστηρίζω εμπορικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και δημιουργούν μακροπρόθεσμες οικονομικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα να θέσω στην υπηρεσία αυτών των προσπαθειών την επιχειρηματική μου εμπειρία και τον ηγετικό μου ρόλο στην ελληνοαμερικανική κοινότητα». Ο δικηγόρος του αμφισβήτησε ορισμένα από όσα ανέφερε η Wall Street Journal, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

Σε επιστολή τους, οι δικηγόροι της Aktor δήλωσαν ότι η Guilfoyle δεν προωθούσε με ακατάλληλο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας και ότι η εμπλοκή της Aktor στον κάθετο διάδρομο είχε ξεκινήσει πριν από «οποιαδήποτε επαφή» με την πρέσβη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η Aktor είναι «ελκυστική υποψήφια για την προώθηση των αμερικανικών στόχων και συμφερόντων», επειδή, σε αντίθεση με ορισμένους από τους Έλληνες ανταγωνιστές της, δεν έχει δεσμούς με το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Guilfoyle ασκεί εξαιρετικά μεγάλη επιρροή σε ένα τμήμα της Ευρώπης που έχει επιδιώξει έντονα στενότερες σχέσεις με την κυβέρνηση Trump. Όταν έφθασε στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο, σε δέκα χώρες της περιοχής υπήρχε μόλις ένας επιβεβαιωμένος εν ενεργεία Αμερικανός πρέσβης. Αυτό αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης έλλειψης διορισμών σε διπλωματικές θέσεις, η οποία ενίσχυσε σημαντικά εκείνους τους λίγους απεσταλμένους στο εξωτερικό που θεωρούνται κοντά στον Trump.

Τον Νοέμβριο, η Aktor ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας, της Atlantic-SEE LNG, στην οποία θα κατείχε το 60% των μετοχών, ενώ το 40% θα ανήκε στη DEPA, μια ελληνική ενεργειακή εταιρεία με κρατική στήριξη. Τους μήνες που ακολούθησαν, η Aktor και η κοινοπραξία υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία. Μια συμφωνία ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η Guilfoyle βοήθησε την Aktor να εξασφαλίσει στην Αλβανία, εάν υλοποιηθεί, θα προβλέπει την αγορά φυσικού αερίου από την εταιρεία από τη χώρα έως το 2050.

Παραμένει ασαφές εάν όλες οι συμφωνίες θα υλοποιηθούν. Την Παρασκευή, η κρατική ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου δήλωσε στη Wall Street Journal ότι οι διαπραγματεύσεις για μελλοντικές αγορές από την Atlantic-SEE είχαν διακοπεί.

Η οδύσσεια της πρέσβεως

Η Guilfoyle έχει μετατραπεί σε ισχυρό σύμβολο του νέου μοντέλου αμερικανικής διπλωματίας υπό τον Trump, όπου διαπλέκονται η διασημότητα, οι επιχειρήσεις και η γεωπολιτική.

Πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Gavin Newsom, η Guilfoyle μιλά για τους στενούς δεσμούς της με την οικογένεια Trump και δημοσιεύει βίντεο για τους σχεδόν δύο εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Πλάνα από συναντήσεις με ηγέτες της περιοχής εναλλάσσονται με εικόνες από τη συμμετοχή της σε επιδείξεις μόδας και καλλιτεχνικά γκαλά στην Ευρώπη, όπου εμφανίζεται με φορέματα διακοσμημένα με κρύσταλλα.

Είναι φίλη με τον Έλληνα ποπ σταρ Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος σε πρόσφατη συναυλία την εντόπισε μέσα στο κοινό ενώ συνομιλούσε με τον Marafatsos και τη στριφογύρισε στον χορό υπό τους ήχους μιας από τις επιτυχίες του. Το Jefferson House, η επίσημη κατοικία της πρέσβη όπου πραγματοποιεί συχνά συναντήσεις, έχει διακοσμηθεί με μεγάλες ασπρόμαυρες προσωπογραφίες της Guilfoyle, σύμφωνα με ανθρώπους που την έχουν επισκεφθεί.

Ορισμένοι Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι είναι ικανοποιημένοι που η χώρα τους, η οποία συχνά μένει στη σκιά στην Ουάσινγκτον, απολαμβάνει την προσοχή μιας πρέσβη που μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Φοβούνται όμως επίσης μήπως διαταράξουν τις σχέσεις μαζί της. Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Guilfoyle ενεπλάκη σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενη στην αναμενόμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, είπε στους παρευρισκόμενους: «Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα στο δείπνο και άλλα πρόσωπα που ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Η συζήτηση οξύνθηκε και ο Παπασταύρου απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε εκλεγεί από τον λαό. Ο δικηγόρος της Guilfoyle αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της αντιπαράθεσης.

Ο διορισμός της Guilfoyle στη διπλωματία ήρθε εν μέσω ενός χωρισμού που προσέλκυσε μεγάλη δημοσιότητα.

Άρχισε τη σχέση της με τον Trump Jr. στα μέσα της πρώτης θητείας του πατέρα του και γρήγορα έγινε μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Trump. Στην ομιλία της στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο του 2020 προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούσαν να υποδουλώσουν τους Αμερικανούς μέσω της φιλελεύθερης ιδεολογίας.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν αποχωρήσει ο Trump από την εξουσία και εκείνη την άνοιξη αγόρασε μια έπαυλη αξίας 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα. Η Guilfoyle ενεπλάκη σε μια σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων: μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων με την ονομασία Flor de Maga· επιχειρήσεις σαμπάνιας με ονόματα όπως 1776 Liberté και Liberty Dream· καθώς και μια υπηρεσία φαρμάκων για κατοικίδια, PETriot Vet, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Γραφείου Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων. Αργότερα, τα εμπορικά αυτά σήματα εγκαταλείφθηκαν.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στην εκστρατεία επανεκλογής του Trump, καλώντας το πλήθος στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο του 2024 να «σηκωθεί» για να τον στηρίξει. Εκείνο το καλοκαίρι άρχισαν να εμφανίζονται φωτογραφίες του Trump Jr. με την Bettina Anderson, 39 ετών, γνωστή φυσιογνωμία της κοσμικής ζωής του Palm Beach. Τον Δεκέμβριο, ο Trump, ο οποίος έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Guilfoyle, έκανε μια απροσδόκητη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: την διόριζε πρέσβη στην Ελλάδα.

Ο διορισμός της ακολούθησε παρασκηνιακό lobbying από ανθρώπους κοντά στον Trump Jr., οι οποίοι υποστήριζαν να δοθεί στη Guilfoyle αυτή η θέση, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων. Για εβδομάδες, η Guilfoyle τηλεφωνούσε σε ανθρώπους κοντά στον πρώην αρραβωνιαστικό της, ρωτώντας πώς θα μπορούσαν να ξανασμίξουν. Ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να προωθούν την ιδέα του διορισμού της ως πρέσβη σε διάφορες χώρες.

Η Ελλάδα προσέλκυε εδώ και καιρό τη Guilfoyle. Έλεγε στους φίλους της ότι της άρεσε η σημασία της χώρας στην παγκόσμια σκηνή και η κοσμική της λάμψη, αναφέροντας την Jacqueline Kennedy Onassis, την πρώην Πρώτη Κυρία που παντρεύτηκε έναν Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Ο αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε ότι η πρέσβης είχε περάσει τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα και είχε μιλήσει για την αγάπη της για τη χώρα από την εποχή που σπούδαζε ελληνορωμαϊκή ιστορία στο πανεπιστήμιο.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανέσυραν γρήγορα από τα αρχεία και άλλες δηλώσεις της. Υπενθύμισαν ότι, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους το 2015, η Guilfoyle, τότε συμπαρουσιάστρια στο Fox News, είχε πει ότι οι Έλληνες έπρεπε να πειθαρχηθούν όπως όταν ένας «σκύλος ουρεί στο χαλί».

«Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε εξαιρετικό γιαούρτι», είχε πει. «Δεν με ενδιαφέρει».

Ο πρόεδρος Trump είχε πει σε ανθρώπους ότι είχε προσφέρει στη Guilfoyle τη θέση της πρέσβη για χάρη του γιου του: «Έπρεπε να την απομακρύνω από εδώ». Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι ο πρόεδρος είχε πει κάτι τέτοιο.

Ο γνώστης της Ελλάδας

Λίγο μετά την πρότασή της για τη θέση της πρέσβη, η Guilfoyle άρχισε να περνά περισσότερο χρόνο με έναν άνδρα που γνωρίζει καλά την Ελλάδα.

Η προσωπική ιστοσελίδα του Marafatsos περιλαμβάνει τη φωτογραφία ενός καλαθιού με λαχανικά, ενώ τον περιγράφει ως συνιδρυτή εταιρείας που διανέμει τοπικά προϊόντα διατροφής σε εστιατόρια της περιοχής της Ουάσινγκτον. Αποχώρησε από την εταιρεία πριν από περίπου δύο δεκαετίες και δοκίμασε διάφορα άλλα εγχειρήματα, μεταξύ των οποίων μια επενδυτική εταιρεία, μια πλέον κλειστή εταιρεία με την ονομασία Institute of Investigative and Translational Medicine, καθώς και την οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση, όπου υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος, σύμφωνα με εταιρικά αρχεία και ιστοσελίδες εταιρειών.

Η μεγάλη του ευκαιρία στην πολιτική ήρθε το 2015, λίγο πριν από την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα του Trump, όταν εντάχθηκε στην εκστρατεία που τότε μόλις σχηματιζόταν. Αργότερα έγινε επικεφαλής της ομάδας Greek Voices for Trump.

Ο Marafatsos, ο οποίος ζει στη Βιρτζίνια με την οικογένειά του και τα μικρά παιδιά του, είπε σε ελληνική εφημερίδα ότι γνώρισε τη Guilfoyle στα πρώτα χρόνια της πολιτικής δραστηριοποίησης του Trump. Τους μήνες μετά την πρόταση διορισμού της ως πρέσβη, έγινε στενός σύμβουλός της. Οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στις τελετές ορκωμοσίας, μεταξύ άλλων και σε εκδήλωση προς τιμήν της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπου ο Marafatsos στεκόταν πίσω της ενώ εκείνη μιλούσε.

Σε δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο, τον Μάρτιο, ο Trump κάλεσε τη Guilfoyle να μιλήσει — «Εκπροσωπεί πολύ καλά τον ελληνικό πολιτισμό, σας το λέω εγώ» — και ξεχώρισε επίσης τον Marafatsos. «Όμορφος τύπος», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Marafatsos προετοίμασε τη Guilfoyle για την ακρόαση επικύρωσής της ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε πρόσωπο με γνώση του θέματος. Στη συνέχεια, εκείνη δημοσίευσε φωτογραφίες της μέσα στην αίθουσα της ακρόασης μαζί με τους υποστηρικτές της, μεταξύ των οποίων και ο Marafatsos, γράφοντας: «Ευγνώμων που περιβάλλομαι από εκπληκτικούς φίλους και συγγενείς». Εκείνος παρέστη και στην τελετή ορκωμοσίας της τον Σεπτέμβριο.

Καθώς η Guilfoyle προετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Αθήνα, τόσο η ίδια όσο και ο Marafatsos συνέχιζαν να επιδιώκουν τα δικά τους επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Περίπου την εποχή της επικύρωσής της στη θέση, αναζητούσε επενδύσεις για την Polished Rice, μια εταιρεία βότκας που είχε ιδρύσει έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος, σε τουλάχιστον έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία πρότεινε να επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια.

Η μάρκα βότκας σχεδίαζε να παρουσιαστεί στις 2 Ιουλίου, σε μια «διεθνή εκδήλωση με VIP προσκεκλημένους» στην Ελλάδα, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε αργότερα η Polished Rice εναντίον του παραγωγού της. Την ίδια ημέρα, η Guilfoyle διοργάνωσε στην Αθήνα εορτασμό για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Το σχέδιο απέτυχε όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγωγής, το φορτίο έφθασε με σπασμένες φιάλες και κατεστραμμένες ετικέτες.

Ο δικηγόρος της Guilfoyle αρνήθηκε ότι είχε ζητήσει επένδυση 3 εκατομμυρίων δολαρίων και δήλωσε ότι από τότε που εισήλθε στη δημόσια υπηρεσία δεν είχε εμπλακεί σε ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πριν από την ορκωμοσία της Guilfoyle, ο Marafatsos προσέφερε τις υπηρεσίες του σε ελληνικές εταιρείες ενέργειας και ναυτιλίας. Στις παρουσιάσεις του προς τα στελέχη τους, τόνιζε τη σχέση του με τη μελλοντική πρέσβη και απαριθμούσε εταιρείες με τις οποίες ισχυριζόταν ότι συνεργαζόταν, μεταξύ των οποίων ενεργειακοί κολοσσοί της περιοχής όπως οι Copelouzos και Metlen, σύμφωνα με πρόσωπο στο οποίο είχε γίνει τέτοια πρόταση.

Εκπρόσωποι και των δύο εταιρειών δήλωσαν ότι δεν είχαν προσλάβει ποτέ τον Marafatsos.

Ένας άλλος πελάτης για τον οποίο καυχιόταν ήταν η Aktor.

Η άφιξη στην Αθήνα

Η Guilfoyle συνάντησε για πρώτη φορά τον Alexandros Exarchou, διευθύνοντα σύμβουλο της Aktor, την 1η Νοεμβρίου, την ημέρα που έφθασε στην Αθήνα, δήλωσαν οι δικηγόροι της εταιρείας.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο Marafatsos άρχισε επισήμως να εργάζεται ως λομπίστας για την Aktor στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία lobbying. Έως τον Ιούνιο αυτού του έτους, η εταιρεία τού είχε καταβάλει 160.000 δολάρια για να «δημιουργήσει επαφές» με το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Marafatsos εγγραφόταν ως λομπίστας στις ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι της Aktor δήλωσαν ότι η εταιρεία προσέλαβε τον Marafatsos αφού ο Exarchou συμμετείχε, τον Σεπτέμβριο του 2025, σε γεύμα κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού ενεργειακού κλάδου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum, όπου συζητήθηκε ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου. Μετά το γεύμα, ο Exarchou επικοινώνησε με τη DEPA, την ελληνική εταιρεία με κρατική στήριξη, και πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα «ηγείτο των προσπαθειών για τον εφοδιασμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο μη ρωσικής προέλευσης», δήλωσαν οι δικηγόροι.

Ο Marafatsos πρόσθεσε στη συνέχεια άλλες τρεις εταιρείες με ελληνικούς δεσμούς στη λίστα των πελατών lobbying του, μεταξύ των οποίων μία εταιρεία ενέργειας και μία εταιρεία ναυτιλίας και υποδομών. Μέσα σε εννέα μήνες, δήλωσε περισσότερα από 440.000 δολάρια σε έσοδα από lobbying στις ΗΠΑ.

Ο Marafatsos ήταν συχνά παρών στις συναντήσεις με τη Guilfoyle, τόσο στην κατοικία της πρέσβη όσο και αλλού. Εκείνη συχνά τον συστήνει απλώς λέγοντας «Αυτός είναι ο Christos», ενώ εκείνος σπάνια μιλά, εκτός εάν η πρέσβης του ζητήσει να εκφράσει την άποψή του, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε συναντήσεις και με τους δύο. Η Guilfoyle συχνά ζητά από τους συνομιλητές της να διαβιβάζουν πρόσθετες πληροφορίες μέσω του Marafatsos.

Ένας επενδυτής συναντήθηκε με τη Guilfoyle και τον Marafatsos για να ζητήσει τη βοήθεια της πρέσβη σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εξασφάλισης επένδυσης από την Aktor. Στο τέλος της συνάντησης, του είπαν να διατηρεί τις περαιτέρω επαφές μέσω του Marafatsos. Ο επενδυτής εξεπλάγη όταν αργότερα έμαθε ότι ο Marafatsos εργαζόταν για την εταιρεία και δεν του το είχε γνωστοποιήσει.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρόσληψη του Marafatsos, η Aktor απέκτησε πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην κυβέρνηση Trump.

Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, στο οποίο συμμετείχαν μέλη του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Burgum και ο υπουργός Ενέργειας Chris Wright, η κοινοπραξία Aktor και DEPA ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει 20ετή συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Venture Global για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, με έναρξη το 2030.

Η Guilfoyle φωτογραφήθηκε με τον Exarchou και άλλους, ενώ η νέα κοινοπραξία υπέγραφε συμφωνίες συνεργασίας, μεταξύ άλλων, με τη Ρουμανία και την ουκρανική εταιρεία Naftogaz.

Εκπρόσωπος της Venture Global δήλωσε ότι η εταιρεία είχε συναντηθεί με την Aktor και τη DEPA για να συζητήσει πιθανή συμφωνία προμήθειας, αφού είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει συνάντηση με τη Guilfoyle σχετικά με τον κάθετο διάδρομο. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με τη DEPA εδώ και χρόνια.

Άλλες αμερικανικές εταιρείες υγροποιημένου φυσικού αερίου, που δεν έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Aktor, λένε ότι δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν την προσοχή της Guilfoyle. Ο Jonathan Bass, διευθύνων σύμβουλος της Argent LNG, με έδρα τη Λουιζιάνα και ανταγωνίστριας της Venture Global, δήλωσε ότι η Guilfoyle είχε αγνοήσει την εταιρεία. Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη είχε προωθήσει την Argent σε κάποια από τις συνομιλίες της, απάντησε: «Όχι. Έχει τους αγαπημένους της».

Ο δικηγόρος της Guilfoyle δήλωσε ότι ο ισχυρισμός πως η πρεσβεία είχε αγνοήσει την Argent ήταν αναληθής.

Τον Δεκέμβριο, ο Exarchou παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Kennedy Center και φωτογραφήθηκε με τον Trump. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, τον Ιανουάριο, συναντήθηκε με τη Guilfoyle και φωτογραφήθηκε με τον Eric Trump, γιο του προέδρου. Εκπρόσωπος του Eric δήλωσε ότι εκείνος «δεν έχει ιδέα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος».

Τον Φεβρουάριο, ο Exarchou επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μαζί με τη Guilfoyle και συμμετείχε με τους υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας σε δείπνο στο Joe’s Seafood, ένα εστιατόριο που σερβίρει κρέας και θαλασσινά απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση του δείπνου, ζητήθηκε από τους καλεσμένους, έναν έναν γύρω από το τραπέζι, να εξηγήσουν πώς είχαν γνωρίσει την πρέσβη ή να κάνουν μια πρόποση προς τιμήν της. Παρούσα ήταν επίσης η στυλίστριά της, Fancy James, η οποία δημοσιεύει φωτογραφίες της Guilfoyle με το hashtag #ambassador.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, ο Exarchou συναντήθηκε επίσης με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Susie Wiles, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Στο συνέδριο της επόμενης ημέρας, η κοινοπραξία της Aktor υπέγραψε νέα μνημόνια κατανόησης με εταιρείες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Τον Μάρτιο, η Guilfoyle πραγματοποίησε μη δημοσιοποιημένη επίσκεψη στην αλβανική πρωτεύουσα, καθώς η κυβέρνηση της χώρας προσπαθούσε να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον Λευκό Οίκο.

Έφθασε το βράδυ με ένα μαύρο SUV, χωρίς να συνοδεύεται από κανέναν υπάλληλο της πρεσβείας. Ο Marafatsos και ο Exarchou τη συνόδευσαν στη συνάντηση με τον Αλβανό πρωθυπουργό, Edi Rama, όπου εκείνη πρότεινε στην Αλβανία συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η αλβανική κυβέρνηση έλαβε email από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας της κυβέρνησης Trump, στο οποίο προτείνονταν εταιρείες που ενδιαφέρονταν να συνεργαστούν με την Αλβανία για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου. Η μοναδική συμφωνία που προσφερόταν ήταν με τη Venture Global, τον Αμερικανό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου που είχε υπογράψει με την Aktor μερικούς μήνες νωρίτερα, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Enea Karakaçi: «Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπήρχαν, ας πούμε, πολλές εταιρείες σε εκείνο το email».

Τον Απρίλιο, η Guilfoyle επέστρεψε στην Αλβανία, αυτή τη φορά για την τελετή υπογραφής 20ετούς συμφωνίας αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει ότι η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου θα αγοράζει κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που θα προμηθεύεται από τη Venture Global, μέσω θυγατρικής στις ΗΠΑ την οποία η Aktor είχε συστήσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Οι δικηγόροι της Aktor δήλωσαν ότι όλες οι συμφωνίες της εταιρείας για υγροποιημένο φυσικό αέριο υλοποιούνται μέσω της Atlantic-SEE.

Τον Ιούνιο, η Atlantic-SEE ανακοίνωσε ότι διπλασίαζε την ποσότητα φυσικού αερίου που θα αγόραζε από τη Venture Global.

Η Aktor εκτιμά ότι τα προ φόρων κέρδη από τις συμφωνίες υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχει υπογράψει ή που «βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής» θα ανέλθουν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίοδο 20 ετών.

Στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης, στις αρχές αυτού του μήνα, καθώς η Guilfoyle ετοιμαζόταν για την ομιλία της σε μια διπλανή αίθουσα, ο Marafatsos έβγαλε το κεφάλι του από την πόρτα για να συνομιλήσει με τους αντιπροσώπους.

Πριν ανέβει στη σκηνή για το πάνελ «Ενεργειακή ασφάλεια, περιφερειακή συνεργασία και στρατηγικές εταιρικές σχέσεις», εκείνη έδωσε το τηλέφωνό της στον Marafatsos. (Ο δικηγόρος της Guilfoyle δήλωσε ότι εκείνος κρατούσε το προσωπικό της τηλέφωνο επειδή το φόρεμά της δεν είχε τσέπες.)

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, επαίνεσε τη συμφωνία μεταξύ Atlantic-SEE και Venture Global και καυχήθηκε για την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον κάθετο διάδρομο, χαρακτηρίζοντάς την «κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Καθώς ο Marafatsos την παρακολουθούσε από την αίθουσα, εκείνη αστειεύτηκε απευθυνόμενη στο κοινό:

«Παρακαλώ, Ελλάδα».»