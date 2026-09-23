Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, είχε στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η τετ-α-τετ επαφή των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των ετήσιων εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Αμάν, ενώ παράλληλα εξέτασαν τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στη διατήρηση στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας, μεταξύ άλλων μέσω του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.