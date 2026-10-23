Στο επίκεντρο οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ψηφίστηκε την Πέμπτη (22/10) από τη Βουλή αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη στάση του «παρών» στην επί της αρχής ψηφοφορία, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, το καταψήφισαν.

Η στάση αυτή προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση κυβερνητικών στελεχών, με τους Παύλο Μαρινάκη, Άκη Σκέρτσο και Άδωνι Γεωργιάδη να εξαπολύουν σφοδρά πυρά για έλλειψη συναίνεσης σε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.

Πώς ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο στη Βουλή

Η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στην επί της αρχής ψηφοφορία:

Νέα Δημοκρατία: Υπερψήφισε το νομοσχέδιο.

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Δήλωσε «παρών» .

ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας: Καταψήφισαν το νομοσχέδιο, διατυπώνοντας διαφορετικές ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα και το περιεχόμενο των διατάξεων.

Ομαδικά πυρά κυβερνητικών στελεχών κατά της αντιπολίτευσης

Η επιλογή των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μη στηρίξουν το νομοσχέδιο πυροδότησε κύμα αντιδράσεων από την κυβερνητική παράταξη.

Παύλος Μαρινάκης: «Λυπηρή η στάση των κομμάτων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η προστασία των παιδιών έπρεπε να αποτελέσει πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

«Δημιουργούνται πλέον γενιές που ενημερώνονται μόνο από τα 15 δευτερόλεπτα του TikTok», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά συνοδεύεται από ανάγκη ενίσχυσης του ψηφιακού εγγραμματισμού στα σχολεία.

Άκης Σκέρτσος: «Απόντες από τη μάχη κατά του ψηφιακού εθισμού»

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος είχε την ευθύνη του νομοσχεδίου, σημείωσε σε ανάρτησή του ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία έγινε νόμος του κράτους «χάρη μόνο στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας».

«Η αντιπολίτευση δυστυχώς καταχωρίζεται πλέον και δια της ψήφου της στους απόντες από τη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε για την αντιμετώπιση του κινδύνου του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ντροπή και αίσχος η στάση του ΠΑΣΟΚ»

Ιδιαίτερα ορθολογικά και επιθετικά τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εστιάζοντας την κριτική του στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε στο Action24, επικαλούμενος και τη δική του εμπειρία ως πατέρας 12χρονου παιδιού.

Οι ενστάσεις και τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αιτιολογήθηκαν για την αρνητική τους ψήφο ή τη στάση ουδετερότητας:

ΠΑΣΟΚ (Παύλος Χρηστίδης): Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει ανεξέλεγκτο και αρρύθμιστο το ψηφιακό τοπίο, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του τροπολογία για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση.

ΚΚΕ (Θανάσης Παφίλης): Έκανε λόγο για κυβερνητική υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση με τα μεγάλα ψηφιακά μονοπώλια.

Νίκη (Γιώργος Ρούντας): Υποστήριξε ότι η καθολική απαγόρευση ενέχει κινδύνους και συνέδεσε το πρόβλημα με τις ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πλεύση Ελευθερίας (Αλέξανδρος Καζαμίας): Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ασόβαρο», αμφισβητώντας την πρακτική αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Πώς θα εφαρμοστεί ο «κόφτης» – Το kids wallet και οι πλατφόρμες

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε τον μηχανισμό εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027:

Η ευθύνη και η υποχρέωση ελέγχου της ηλικίας των χρηστών ανήκει στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η τεχνολογία επαλήθευσης θα στηρίζεται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αξιοποιώντας εργαλεία όπως η εφαρμογή Kids Wallet .

Στις πλατφόρμες θα διαβιβάζεται αποκλειστικά η πληροφορία εάν ο χρήστης καλύπτει ή όχι το ηλικιακό όριο (πάνω ή κάτω των 15 ετών), χωρίς να κοινοποιείται η ακριβής ημερομηνία γέννησης ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Παπαστεργίου, υπερασπιζόμενος την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει άμεσα χωρίς να περιμένει μια βραδυκίνητη συνολική ευρωπαϊκή ρύθμιση.