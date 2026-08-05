Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης τίθεται το πλέγμα μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, μετά από ευρεία διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφή και κατηγορηματική εντολή προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε οι αποζημιώσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις να φτάσουν στους δικαιούχους χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ταχύτερη καταβολή της πρώτης αρωγής και έλεγχοι στο πεδίο

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα πορεία των αυτοψιών στις καταγεγραμμένες περιοχές και συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των τεχνικών κλιμακίων στο πεδίο. Κύριος στόχος είναι η ολοκλήρωση των καταγραφών στο συντομότερο δυνατό διάστημα, ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση πίστωση των πρώτων ποσών μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Όπως τονίστηκε, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει απλοποιημένη, ενώ η καταβολή της πρώτης αρωγής έναντι της συνολικής αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες εξπρές για τις ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, τα ειδικά συνεργεία του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζουν τις αυτοψίες για την πλήρη καταγραφή των απωλειών σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες.

Πλέγμα προστασίας για νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις

Παράλληλα με τις άμεσες χρηματικές ενισχύσεις, ενεργοποιείται ένα ευρύ φάσμα ελαφρύνσεων με στόχο την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πρώτη αρωγή & προκαταβολές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στεγαστική συνδρομή & επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για όσους έχασαν την κύρια κατοικία τους.

για όσους έχασαν την κύρια κατοικία τους. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

καθώς και αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του πλήρους συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως επισημάνθηκε, η κρατική αρωγή δεν εξαντλείται στις πρώτες αποζημιώσεις, αλλά περιλαμβάνει και μακροπρόθεσμα έργα αποκατάστασης των υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές.

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και ειδικά τους δύο Δημάρχους για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς. Έγινε μία συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί.

Και βεβαίως, θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μία τέτοια πυρκαγιά.

Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Helleniq Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω -και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο- ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Antinero και τα οποία έγιναν στη Δυτική Αττική είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ μικρότερη.

Και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη, αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι “η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης”. Διότι έχουμε δαπανήσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο ως προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα.

Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι “όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί” και ότι “η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη”.

Προφανώς, μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης».

Δείτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού: