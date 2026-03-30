Δικαίωση για την Παρασκευή Τυχεροπούλου φέρνει η απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση με την οποία η ίδια είχε καθαιρεθεί από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε μετακινηθεί σε θέση πρωτοκόλλου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο:

«Με την υπ’ αριθ. 411/2026 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει πλήρως την κα Παρασκευή Τυχεροπούλου και ακυρώνει την απόφαση της διοίκησης Μπαμπασίδη, με την οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθετήθηκε σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια, αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση, οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας, αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους, το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2026

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι της

Παρασκευής Τυχεροπούλου

Αντώνης Βαγιάνος και

Παρασκευάς Ζουρντός»