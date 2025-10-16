Ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, η ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στη Βουλή.

Η συνεδρίαση διακόπηκε την Τετάρτη (15/10) όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας. Εν συνεχεία, αποφασίστηκε να συνεχιστεί σήμερα στις 09:00 το πρωί.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός των ψήφων.

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ανέδειξε κατά τη δευτερολογία της ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η υπουργός κατέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, συνοψίζοντας την ουσία της συζήτησης σε πέντε αλήθειες, όπως είπε.

1. «Το νομοσχέδιο αποτελείται από 97 άρθρα – η αντιπολίτευση μίλησε μόνο για ένα. Το άρθρο για το δήθεν 13ωρο».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, έως 37 ημέρες τον χρόνο -κατ’ αναλογία, όχι πάνω από 3 ημέρες τον μήνα- σημειώνοντας παράλληλα ότι 13ωρη απασχόληση ισχύει και σήμερα στη χώρα μας, αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

«Το μόνο που αλλάζει είναι ότι κάτι που σήμερα ήδη γίνεται σε δύο εργοδότες, δηλαδή η απασχόληση έως 13 ώρες, να έχει την επιλογή ο εργαζόμενος να το κάνει σε έναν χωρίς να μετακινείται και με συν 40% αύξηση στις αποδοχές του», είπε και εν συνεχεία ανέφερε τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται, όπως π.χ. η συναίνεση του εργαζομένου και η συμμόρφωση με τους λοιπούς προστατευτικούς κανόνες για τους εργαζόμενους.

Η κ. Κεραμέως απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, καταθέτοντας μία ακόμα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό, αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες. «Έχετε θέμα αξιοπιστίας, γιατί βλέπετε παντού καταστροφές και ισοπέδωση», είπε η Υπουργός και παρέπεμψε στα όσα έλεγε προ έτους η αντιπολίτευση για την έκτακτη βάρδια. «Αν δεν υπήρχε η διάταξη για το δήθεν 13ωρο, τι θα συζητούσατε;» σχολίασε και αποκάλυψε ότι απέρριψε εισηγήσεις που της έλεγαν να θέσει εκτός νομοσχεδίου την επίμαχη διάταξη. «Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν κάποιοι που μου εισηγήθηκαν ότι, αν το αφήσουμε απ’ έξω, θα τους στριμώξουμε, δεν θα έχουν τίποτα να πουν. Το απέρριψα, γιατί εμείς δεν νομοθετούμε με γνώμονα πώς θα στριμώξουμε την αντιπολίτευση. Νομοθετούμε με γνώμονα πώς θα δώσουμε περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες στους πολίτες αυτής της χώρας».

2. «Το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει σημαντικά τους εργαζόμενους».

Η Υπουργός αναφέρθηκε σε διατάξεις, όπως η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, το αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής αδείας, η απαγόρευση μείωσης αποδοχών, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κ.ά.. «Περιλαμβάνονται πολλές διατάξεις ενισχυτικές των εργαζομένων. Η αντιπολίτευση μιλάει μόνο για το δήθεν 13ωρο, αποσιωπώντας όλες αυτές τις διατάξεις. Εμείς ανακοινώσαμε ότι θα βάλουμε ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για να αναδειχθεί τι ψηφίζει το κάθε κόμμα σε όλες αυτές τις διατάξεις».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως σχολίασε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από τη διαδικασία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε μία πρωτοφανή αντίφαση – από τη μία να κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και από την άλλη να αναγκάζεται να ψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα είναι ένα: για μία ακόμα φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους».

3. Το νομοσχέδιο αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, με διατάξεις που προβλέπουν την επιτάχυνση των προλήψεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

«Και ναι πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Εσείς μπορεί να είστε ενοχικοί και να μην θέλετε να λέτε μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων, εμείς όμως όχι, γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας και, χωρίς επιχειρήσεις, ανάπτυξη αυτός ο τόπος δεν μπορεί να δει» προσέθεσε η ίδια.

4. Το νομοσχέδιο εμπλουτίστηκε από σημαντικές προτάσεις φορέων και πολιτών.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, το νομοσχέδιο ενσωμάτωσε πάνω από 60 προτάσεις και παρατηρήσεις από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και πολίτες.

5. «Το νομοσχέδιο υπαγορεύθηκε από τη νέα δυναμική της αγοράς εργασίας».

«Σε κάθε εργασιακό νομοσχέδιο και κάθε παρέμβαση, ακούμε τα ίδια. Κάθε θετικό μέτρο βαφτίζεται καταστροφή, κάθε πρόοδος αντιμετωπίζεται ως αμαρτία. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα σας διαψεύδει», υπογράμμισε η Υπουργός και σκιαγράφησε την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας, τη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 8%, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις νέες θέσεις εργασίας, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κ.ά.. «Είναι όλα ρόδινα και ιδανικά; Όχι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, γιατί πίσω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Κάθε μία νέα δουλειά -και υπάρχουν πάνω από 500.000- δίνει μία νέα δυνατότητα για έναν συμπολίτη μας να ζήσει καλύτερα εκείνος και η οικογένειά του», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επιφέρει εννέα σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: