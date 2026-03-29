Με την ολοκλήρωση των ομιλιών των συνέδρων και την ψηφοφορία για την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έπεσε την Κυριακή η αυλαία του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που διεξήχθη από το απόγευμα της Παρασκευής στο Γήπεδο Τάε Κβο Ντο, στο Φάληρο.

Η τελευταία ημέρα κύλησε χωρίς την ομιλία του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα, οι σύνεδροι συνέχισαν τις τοποθετήσεις τους, ενώ από νωρίς το πρωί είχε στηθεί η κάλπη για την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η ψηφοφορία στην αίθουσα του Προθερμαντηρίου προγραμματίστηκε από τις 08:00 έως τις 18:00, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσέρχεται στις κάλπες, περίπου στις 13:00.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε κλίμα ενότητας, με κύριο ενδιαφέρον την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ.

Συνολικά, 506 υποψήφιοι διεκδικούν τις 271 θέσεις της νέας Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η ψηφοφορία πραγματοποιείται τόσο ηλεκτρονικά, όσο και με φυσική παρουσία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να φέρει έντονο στοιχείο ανανέωσης, με σημαντική συμμετοχή νέων επιστημόνων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, τηρούνται αυστηρά οι προβλέψεις του καταστατικού για την ποσόστωση φύλου, διασφαλίζοντας ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής σε σώμα, το επόμενο σημαντικό βήμα θα είναι η εκλογή του νέου Γραμματέα του κόμματος, καθώς και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μέσα από αυτή τη διαδικασία να στείλει μήνυμα οργανωτικής ετοιμότητας και πολιτικής αντεπίθεσης ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων.