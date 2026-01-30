Τη σύσταση ομάδας επιστημόνων και ατόμων από την κοινωνία των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κειμένου αρχών και θέσεων για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Συντονιστής της Ομάδας είναι ο δρ. κοινωνιολογίας και συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης.

Και μέλη της ανακοινώθηκαν οι εξής:

Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων

Η ανακοίνωση για την Ομάδα

«Η συζήτηση για τη συνάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών προκλήσεων, ο από τα κάτω διάλογος για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ. Με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συγκροτεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική των τριών ρευμάτων.

Κεντρική μας επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».