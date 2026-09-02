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Ένα συνεκτικό Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την επόμενη δεκαετία παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο Porto Palace ο Αλέξης Τσίπρας.
Με κεντρικό σύνθημα «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα», το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρως κοστολογημένα μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία 2027-2030.
Βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι η αντικατάσταση του Ταμείου Ανάκαμψης από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, η θέσπιση υποχρεωτικής «Πατριωτικής Εισφοράς» για τη δίκαιη κατανομή των βαρών, καθώς και η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία με την αρχή «καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης».
Οι βασικές δεσμεύσεις και τα οικονομικά μεγέθη 2027-2030
Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εξαγγείλει και να δεσμευτεί για μια σειρά από κομβικές παρεμβάσεις:
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Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και Πατριωτική Εισφορά: Για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.
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Πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισ. στη τετραετία: Με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται η «Πατριωτική Εισφορά», που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
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Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση – Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.
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Δημοσιονομική αξιοπιστία: Αλλά και σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους.
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Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης: Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.
Αναλυτικότερα, για την τετραετία 2027 έως 2030, το σχέδιο προβλέπει:
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Μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Διαθέσιμος χώρος 5,60 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Το σχέδιο κλείνει. Και αφήνει και αποθεματικό», επισημαίνουν οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική «Πατριωτική Εισφορά», η οποία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
Παράλληλα, τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλισης υπολογίζονται χωρίς να συμπεριληφθούν νέα, μη προσδιορισμένα ακόμη ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα SAFE.
Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, φορολογία και οι κανόνες του σχεδίου
Σημαντικός πυλώνας του Σχεδίου για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η δικαιότερη κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και από τη θέσπιση της «Πατριωτικής Εισφοράς».
Όπως εξηγούν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, «η πολιτική διαφορά δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα. Είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται», συμπληρώνοντας ότι θα ακουστούν «μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα. Επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου. Θεσμικές αλλαγές με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση».
«Ο κανόνας του Σχεδίου είναι απλός και ξεκάθαρος, καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο.Δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία. Αντίθετα, είναι προοδευτική υποχρέωση γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους».
«Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει», καταλήγουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.