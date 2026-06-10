Με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές κάλπες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του νέου Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αποτέλεσε και τη μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση, εγκρίθηκε πανηγυρικά διά βοής από τα μέλη του οργάνου.

Κατά την τοποθέτησή του στη διαδικασία, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη ενός παρατεταμένου πολιτικού αγώνα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και άφησε σαφείς αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

«Μαραθώνιος ως το 2027» και καρφιά για τον «πατριωτισμό του καναπέ»

Απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα Γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο δρόμος προς τις επόμενες κάλπες απαιτεί διαρκή εγρήγορση, προαναγγέλλοντας παράλληλα περιοδείες σε όλη τη χώρα, με πρώτο σταθμό τη Ρόδο το προσεχές Σάββατο.

«Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, θα ξαναγυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από τη μια άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος. Ενεργοποιώντας παλαιούς φίλους με σεβασμό και κατανόηση, κερδίζοντας όμως και νέους».

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας:

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής, επιλέγοντας να απαντήσει σε εσωκομματικές και εξωτερικές επικρίσεις περί της εθνικής στρατηγικής, φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά:

«Οι 4 άξονες που συγκροτούν την Ισχυρή Ελλάδα: Δυναμική Οικονομία, ευημερούσα Κοινωνία, θωρακισμένη Άμυνα και αποτελεσματική Διπλωματία. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή. Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν όμως και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα».

Απολογισμός έργου και μεταρρυθμίσεις με «μονοκομματική» ευθύνη

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν αναλυτικό απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων στους τομείς της οικονομίας, της υγείας, της παιδείας και της καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας με νόημα πως οι μεγάλες αλλαγές ψηφίστηκαν χωρίς τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων.

«Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην Υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Φαντάζομαι έχετε βαρεθεί να βλέπετε τον Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Και επίσης εκατομμύρια πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Πάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται. Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά.

Οι επιτυχίες του χθες και του σήμερα εγγυώνται και την επιτυχία του αύριο. Και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα ψηφίσαμε μόνοι μας. Καθιέρωση της ψήφου των αποδήμων, θα μπορούν οι συμπατριώτες μας να ψηφίσουν επιστολικά σε αυτές τις εκλογές.

Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε και να υλοποιήσει την εμβληματική μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην πατρίδα μας. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες. Ποια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει τάξη στον ΕΦΚΑ και ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη την ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει τους εργαζόμενους».

Οικονομικές ενισχύσεις και αναχώματα στην ακρίβεια

Αναγνωρίζοντας το πιεστικό πρόβλημα του πληθωρισμού, ο πρωθυπουργός εστίασε στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση για το 2025.

«Ο διεθνής πληθωρισμός ροκανίζει τα εισοδήματα. Παρά την πρόοδο στο κράτος μας παραμένουν ακόμα νησίδες παλαιοκομματισμού. Τα αναχώματα που έχουμε υψώσει δεν είναι αμελητέα. Είναι σημαντική η αθροιστική αύξηση εισοδήματα που αναμετράται με την ακρίβεια. Είμαστε η μόνη χώρα που επέστρεψε ένα ή και δύο μισθώματα, ανακουφίζοντας ενοικιαστές. Πάνω από 20.000 συμπολίτες μας έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι Μου. Από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε έκτακτη στήριξη 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά.

Κινούμαστε στα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Αλλά να κάνω την αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια χώρα που παράγει πλεονάσματα και μπορεί να στηρίξει την κοινωνία με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και αναγκάζονται να αυξήσουν φόρους. Η τσέπη του πολίτη και ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού αναδεικνύονται σε κορυφαία προτεραιότητα. Η μακροοικονομική πρόοδος πρέπει να μεταφραστεί σε ανάπτυξη για τα νοικοκυριά».

Μέτωπο κατά του «θιάσου» της αντιπολίτευσης και στόχος η αυτοδυναμία

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο την επίτευξη αυτοδύναμης κυβέρνησης, εξαπολύοντας παράλληλα μια ιδιαίτερα σκληρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό και καταστροφολογία.

«Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατίναζαν τις κατακτήσει της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μια και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία».

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται απέναντι από τη ΝΔ, σημείωσε: «Ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός. Πλαστογράφοι της ελπίδας και τυμβωρύχοι του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό.

Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Ξέρει ότι η αμφιβολία διαδίδεται πιο δύσκολα από την εμπιστοσύνη. Η αντιπολίτευση περιγράφει μια Ελλάδα με μιζέρια και φτώχεια. Μου θυμίζει ό,τι έκανε η αντιπολίτευση το 2023 και οι Έλληνες έδωσαν μια εκκωφαντική απάντηση στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον, όχι στο παρελθόν».