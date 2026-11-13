Ο υφυπουργός Ενέργειας να έχει επενδύσει σε τίτλους μιας από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, η οποία δραστηριοποιείται στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων; Η αποκάλυψη για τα ομόλογα της ExxonMobil στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Νίκου Τσάφου προκαλεί πολιτικά ερωτήματα, με τον ίδιο να απαντά ότι τα είχε αγοράσει πολλά χρόνια πριν αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα και τα πούλησε λίγες ημέρες μετά την τοποθέτησή του στο υπουργείο.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χαρτοφυλακίου του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της δραστηριότητας της ExxonMobil στην Ελλάδα. Η συζήτηση αφορά τόσο το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων όσο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κ. Τσάφος διατηρούσε τους συγκεκριμένους τίτλους.

Στο πόθεν έσχες του υφυπουργού εμφανίζονται ομόλογα της ExxonMobil αξίας 14.722 ευρώ. Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων του η αποτίμησή τους ήταν περίπου 11.600 δολάρια και ότι προχώρησε άμεσα στην πώλησή τους.

«Δεν ήταν μετοχές, ήταν ομόλογα»

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο Νίκος Τσάφος παρέπεμψε σε όσα, όπως σημειώνει, είχε δηλώσει ήδη στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Όταν ανέλαβα Υφυπουργός Ενέργειας, είχα στην κατοχή μου ομόλογα, όχι μετοχές αλλά ομόλογα, της ExxonMobil. Αυτά τα είχα αγοράσει τον Μάιο του 2017. Όταν ανέλαβα είχαν μια αποτίμηση περίπου 11.600 δολάρια και τα πούλησα λίγες μέρες αφού ανέλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός επιδιώκει να ξεκαθαρίσει ότι η επένδυση είχε πραγματοποιηθεί το 2017, πολύ πριν αναλάβει τη σημερινή κυβερνητική θέση, και ότι δεν εξακολουθεί να κατέχει τους τίτλους.

Η διάκριση μεταξύ μετοχών και ομολόγων έχει σημασία, καθώς τα ομόλογα αποτελούν τίτλους δανεισμού και δεν συνεπάγονται συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα διοίκησης μιας εταιρείας.

Ωστόσο, η κατοχή εταιρικών ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί οικονομική σχέση με τον εκδότη τους, γεγονός που εξηγεί γιατί η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η ExxonMobil στις ελληνικές έρευνες και το ζήτημα της διαφάνειας

Η ExxonMobil δεν είναι μια εταιρεία χωρίς σχέση με τις αρμοδιότητες του υπουργείου. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός συμμετέχει με ποσοστό 60% σε κοινοπραξία για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προηγήθηκαν της σημερινής απάντησης, η περιουσιακή δήλωση του υφυπουργού περιλαμβάνει και άλλες επενδύσεις σε αμερικανικές ενεργειακές επιχειρήσεις, όπως η Exelon Generation και η Tennessee Valley Authority.

Τα στοιχεία αυτά δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη παρατυπίας. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τη σημασία της πλήρους διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα κυβερνητικών στελεχών που ασκούν αρμοδιότητες σε τομείς όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Ένα από τα ζητήματα που μένει να αποσαφηνιστούν είναι η ακριβής ημερομηνία εκποίησης των ομολόγων. Η δήλωση του Νίκου Τσάφου προσδιορίζει το χρονικό διάστημα ως «λίγες μέρες» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία συναλλαγής.

Κυρανάκης: «Όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν»

Το ζήτημα τέθηκε και στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος, ερωτηθείς στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» για τις επενδύσεις του Νίκου Τσάφου, ζήτησε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία.

«Δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών», ανέφερε.