Ομοβροντία πυρών από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις κυβερνητικών βουλευτών, σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό, στα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς.

Η σύσκεψη με τον Κώστα Τσιάρα, αποσκοπούσε στην εκτόνωση του τεταμένου κλίματος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και πραγματοποιήθηκε στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων όσο και του «αντάρτικου» των 6 βουλευτών της Ν.Δ., για τη μη πληρωμή σε 9.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα «Μέτρο 23», που αφορά σε αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές.

Νωρίτερα, είχε γίνει έκτακτη σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή του κ. Τσιάρα αλλά και του αντιπροέδρου Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αφενός για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα αλλά και για τις πληρωμές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το προσεχές διάστημα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν δια ζώσης 36 βουλευτές και μέσω τηλεδιάσκεψης άλλα 20 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι οι έλεγχοι ήταν «προαπαιτούμενο». «Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι» επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Οι αγρότες γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν βγάλει συντονιστικό».

Σημείωσε δε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» και πρόσθεσε: «Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένης χαμηλής τιμής” δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» ενώ σημείωσε ότι «σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ), αυτό συνέβη γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Τι είπαν οι βουλευτές στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Μάκης Βορίδης διερωτήθηκε εάν υπάρχει σχεδιασμός για την εκτόνωση της κρίσης: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο» είπε.

«Δεν υπάρχει σχέδιο παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε» είπε επίσης ο Α. Κατσανιώτης, ενώ κάποιοι βουλευτές, όπως ο Φάνης Παππάς, εξέφρασαν αμφιβολίες για την ορθότητα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η Φωτεινή Αραμπατζή, μια εκ των 6 «γαλάζιων» βουλευτών που μίλησαν για αυθαίρετο και καταχρηστικό αποκλεισμό δικαιούχων από το «Μέτρο 23», άφησε σαφείς αιχμές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ζητάμε το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι, με βούλα και υπογραφή υπουργείου» δήλωσε η βουλευτής Σερρών της Ν.Δ.. «’Έπρεπε να προηγηθεί ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι πληρώθηκαν, τι ποσά πήραν, ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιους λόγους. Το λέω γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί…» πρόσθεσε η κ. Αραμπατζή.

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «Θα έπρεπε να μην πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Βουλευτές αμφισβήτησαν το μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο Φάνης Παππάς μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων είπε χαρακτηριστικά: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ενώ ο Ανδρέας Κατσανιώτης επεσήμανε: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρεντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Κατανόηση των βουλευτών που «πιέζονται»

Κοινή εκτίμηση στο Μαξίμου είναι πως οι βουλευτές της περιφέρειας δέχονται μεγάλη πίεση όσο «βράζει» το αγροτικό κίνημα. Στις περιοχές τους, εξάλλου, πληθαίνουν τα μπλόκα, σημειώνονται επεισόδια και επιχειρείται να καταληφθούν αεροδρόμια.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Κώστας Τσιάρας μετέφερε ότι «οι 6 βουλευτές μας ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο, καθώς ακολούθησε απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προφανώς δεν συνδεόταν η καταβολή του Μέτρου 23 με το ζήτημα του ΑΤΑΚ και καθησύχασε πως μέχρι τέλος του μήνα αυτός ο έλεγχος θα έχει ξεκαθαρίσει και οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματα.

Αυτό που διευκρινίστηκε στους «ανησυχούντες βουλευτές» είναι ότι η καθυστέρηση δεν έγινε από την κυβέρνηση, αλλά από τον ΟΠΕΚΠΕ, καθώς «δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.

Την Παρασκευή η συνεδρίαση υπό τον Μητσοτάκη

Πλέον, μένει να φανεί σε τι κλίμα θα λάβει χώρα και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Παρασκευή, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κυβέρνηση αντιλήφθηκαν πως ήταν προτιμότερο η κατάσταση να εκτονωθεί σήμερα, κεκλεισμένων των «γαλάζιων» θυρών, παρά στη βουλή ενώπιον του πρωθυπουργού.