Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου.

Το «πράσινο φως» θα χρειαστεί να δώσει η Ολομέλεια της Βουλής, με ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Απριλίου.

Ο Χατζηβασιλείου έχει ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας του και με υπόμνημά του στην Επιτροπή έχει δηλώσει: «Ουδεμία σχέση έχω με τις παράνομες ενέργειες που έχουν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη».

Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε πως στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε κινήθηκε «αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και υποχρεώσεων».