Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έκθεση ελέγχου που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την πρώην ελέγκτρια του οργανισμού, την Παρασκευή Τυχεροπούλου, που συμμετέχει στην σχετική έρευνα, αφορά 23 περιπτώσεις παραγωγών, μεταξύ των οποίων καταγράφονται παρεμβάσεις από 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Από την εξέταση των 23 υποθέσεων, που αναλύονται στην έκθεση ελέγχου που δημοσίευσε η «Καθημερινή», προκύπτει ότι μόνο σε έξι περιπτώσεις εκτιμάται η ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Σημειώνεται ότι σε άλλες έξι περιπτώσεις δεν εντοπίζεται καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ για τις υπόλοιπες έντεκα αναφέρεται πως τα στοιχεία από την Οικονομική Αστυνομία δεν επαρκούν για να γίνει επαρκής αξιολόγηση.

Τα έξι πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις περιπτώσεις που βλάπτουν τα ευρωπαϊκά ταμεία ενδέχεται να εμπίπτουν σε πλημμεληματικές πράξεις. Στην έκθεση ελέγχου γίνεται λόγος και για τις δυσκολίες στη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και σε περιορισμούς στην αξιολόγηση των δεδομένων από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα πρόσωπα πίσω από την εκτιμώμενη «ζημιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγαλύτερη εκτιμώμενη ζημιά έγινε από δύο υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, με συνολικό οικονομικό όφελος τα 100.382 ευρώ.

Σε μια εκ των δύο παραπάνω περιπτώσεων τα ποσά είχαν σταλεί σε δικαιούχο στη Νίσυρο. Τονίζεται πως ο συγκεκριμένος δικαιούχος – παραγωγός εμπλέκεται σε μια δικαστική υπόθεση, η οποία εκκρεμεί. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη περίπτωση αφορά τέσσερις παραγωγούς από την Κρήτη.

Στα 7.145 ευρώ εκτιμάται η ζημιά που προκάλεσε ο Κώστας Σκρέκας. Σημειώνεται πως η πληρωμή είχε αρχικά απορριφθεί, όμως στη συνέχεια προχώρησε μετά από μια σειρά υπηρεσιακών παρεμβάσεων.

Στα 7.753 ευρώ εκτιμάται η ζημιά για την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία αφορά τροποποίηση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου λίγο πριν από επικείμενο έλεγχο.

Το περιστατικό το οποίο συνδέεται με συνεργάτη του Κώστα Τσιάρα, αφορά αγρότη από την Καρδίτσα και πρόκειται για παράνομη επιδότηση 3.145 ευρώ. Την συγκεκριμένη υπόθεση, η έκθεση ελέγχου θεωρεί μη επιλέξιμη, καθώς τίθεται ζήτημα για το πρόγραμμα στο οποίο εντασσόταν.

Για τον Μάξιμο Σενετάκη και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά γίνεται λόγος για προσαρμογή δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου με ζημιά 2.558 ευρώ. Στην περίπτωση που συνδέεται με τον Σπήλιο Λιβανό, πρόκειται για καθυστέρηση ελέγχου και μεταγενέστερη διόρθωση στοιχείων, με οικονομικό όφελος 3.280 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Χρήστος Μπουκώρος δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό της ζημιάς.

Τέλος για τον Κώστα Καραμανλή, Νότη Μηταράκη και Χαράλαμπο Αθανασίου δεν διαπιστώνεται οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου.

Ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να δημιουργήσουν πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ τόνισε πως η νέα έκθεση ελέγχου διαφοροποιεί το ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ανέφερε ότι αν γνώριζε για το πόρισμα Τυχεροπούλου δεν θα είχε καταθέσει αίτημα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής. «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε καταθέσει αίτημα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, εφόσον το πόρισμα Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν στοιχειοθετούσε ευθύνες σε βάρος των δύο εμπλεκόμενων πρώην υπουργών», ανέφερε ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης.