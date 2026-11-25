Χωρίς την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, και ακόμη πέντε κατηγορουμένων, για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο απέρριψε τη σχετική δήλωση παράστασης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το Δημόσιο είχε ζητήσει, κατά την έναρξη της δίκης, να παρασταθεί κατά των κατηγορούμενων υπαλλήλων του οργανισμού, επικαλούμενο ηθική βλάβη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα, Πόπης Παπανδρέου, η οποία υπογράμμισε ότι το αγαθό που πλήττεται είναι τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισαγγελέας επισήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως διαπιστευμένος οργανισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς τα χρήματα αυτά να αποτελούν δική του ιδιοκτησία.

Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου αντέδρασε στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να αντικρούσει τις αντιρρήσεις για την παράστασή του.

«Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας», ανέφερε.

Η προσφυγή απορρίφθηκε, επίσης κατόπιν εισαγγελικής πρότασης. Η κ. Παπανδρέου εξήγησε ότι είχαν προηγηθεί όλα τα προβλεπόμενα διαδικαστικά βήματα: δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο του Δημοσίου, δηλώθηκε η παράσταση, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις και ακολούθησε η εισαγγελική τοποθέτηση πριν εκδοθεί η απόφαση.

«Επομένως τηρήθηκε η δικονομία, δε βλέπω κάποια πλημμέλεια», τόνισε απευθυνόμενη στους δικαστές.

Μετά την απόρριψη της προσφυγής, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ενστάσεις της υπεράσπισης. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν ένσταση ακυρότητας του κατηγορητηρίου και ένσταση αοριστίας.

Ο Κώστας Σκρέκας κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία από κοινού και για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τελεσθείσα από κοινού.