Καθ’ οδόν βρίσκεται δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευρύνοντας το ήδη βεβαρημένο τοπίο για την κυβέρνηση της Ν.Δ., με τα «γαλάζια» ονόματα που φέρονται να εμπλέκονται να ξεπερνούν τα δέκα, ενώ στη λίστα προστίθεται και υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος.

Οι εξελίξεις αυτές δεν απλώς πυκνώνουν τα σύννεφα, ενισχύουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που δείχνει να ακολουθεί τις αποκαλύψεις, αντί να τις προλαμβάνει.

Η ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο εντάθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες για τις αγροτικές επιδοτήσεις «δεν είναι μία, αλλά πολλές». Μια φράση που περισσότερο μοιάζει με προειδοποίηση παρά με απλή ενημέρωση.

Το μήνυμα είναι σαφές: η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ενδεχομένως ένα σύστημα προβλημάτων που αγγίζει δομικά τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και αυτό είναι που προκαλεί πολιτική φθορά, πέρα από τις ίδιες τις δικαστικές εξελίξεις.

Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την ουσία των αποκαλύψεων αλλά και τις θεσμικές τους συνέπειες.

Η πιθανή εμπλοκή βουλευτών σημαίνει ότι θα τεθεί ζήτημα άρσης ασυλίας, ενώ στο παρασκήνιο καταγράφεται έντονη ανησυχία για το πώς θα επηρεαστεί περαιτέρω η δημόσια εικόνα της.

Την ίδια ώρα, στους διαδρόμους της Βουλής κυκλοφορούν επίμονες πληροφορίες ότι η νέα δικογραφία θα φτάσει πριν το Πάσχα, περιλαμβάνοντας στοιχεία «φωτιά» για διψήφιο αριθμό βουλευτών, κυρίως της συμπολίτευσης, αλλά όχι αποκλειστικά, καθώς και για έναν νυν και έναν πρώην υπουργό.

Αν επιβεβαιωθούν, οι αποκαλύψεις αυτές δύσκολα θα περιοριστούν σε επίπεδο εντυπώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι παλαιότερες επισημάνσεις της Λάουρα Κοβέσι για το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ευθύνη υπουργών.

Η ίδια είχε αφήσει σαφείς αιχμές ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργεί ως φραγμός στην πλήρη διερεύνηση υποθέσεων, σημειώνοντας πως, όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, «η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει έως εκεί που μπορούσε λόγω Συντάγματος». Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και θεσμικό — και η ευθύνη για την αλλαγή του πλαισίου βαραίνει αποκλειστικά την κυβερνητική πλειοψηφία.

Σε αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει απλώς μία ακόμη κρίση. Βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αθροιστική φθορά, όπου οι αποκαλύψεις, οι θεσμικές αδυναμίες και η ευρωπαϊκή πίεση συνθέτουν ένα αφήγημα που δύσκολα ανατρέπεται με επικοινωνιακές κινήσεις.

Αιχμές για το Άρθρο 86

Υπενθυμίζεται ότι στην προ μηνών επίσκεψή της στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας, είχε αναφερθεί στο άρθρο 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών) και στην ανάγκη αναθεώρησής του καθώς αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πει ότι «τα άσχημα νέα είναι ότι, όπως στην υπόθεση των Τεμπών, η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει έως εκεί που μπορούσε λόγω Συντάγματος. Τα καλά νέα ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86».