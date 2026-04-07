Παρά το γεγονός ότι είναι Μεγάλη Τρίτη, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες προχωρούν με ταχύτητα.

Την αρχή πήρε η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία ξεκίνησε να συνεδριάζει εκτάκτως από τις 10 το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, για να εξετάσει την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνε με τις τελευταίες πληροφορίες η επιτροπή δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Οι 9 βουλευτές εκ των 11 έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα.

Με φυσική παρουσία βρέθηκαν στη Βουλή μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 βουλευτές που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι οι: Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα), Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες), Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο), Νότης Μηταράκης (Χίος), Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα), Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα), Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης), Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο), Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών).

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων άδεια άσκησης ποινικής δίωξης

-για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις:

1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα,

2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή (άρθρο 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και

3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 3 Ν.4689/2020) εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου,

-καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις:

4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, Μαξίμου Σενετάκη του Γεωργίου, Χρήστου Μπουκώρου του Γεωργίου και Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου, ώστε να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός των άλλων και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών (π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων).

Με φυσική παρουσία τοποθετούνται μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας ενώ οι υπόλοιποι 9 βουλευτές έχουν στείλει υπομνήματα. Και οι 11 πάντως, έχουν ζητήσει να αρθεί η κοινοβουλευτική τους ασυλία τονίζοντας πως ουδέποτε προχώρησαν σε παράνομες ενέργειες.

Τσιάρας: «Αφορούσε νόμιμο αίτημα αδύναμου πολίτη»

Αυτοπροσώπως εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ζήτησε επίσης, όπως και οι 9 συνάδελφοί του που απέστειλαν υπομνήματα, την άρση της ασυλίας του, σημειώνοντας ότι η παρέμβασή του αφορούσε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη.

Σε δήλωσή του από το Περιστύλιο, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής.

Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.

Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Ποιοι έστειλαν υπομνήματα

«Ευθύς εξ αρχής δηλώνω ότι ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο, πολλώ δε μάλλον να αναμειχθώ σε υπόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου», αναφέρει η κ. Παπακώστα στο υπόμνημά της και σημειώνει πως:

«Στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, τα αληθή πραγματικά περιστατικά έχουν εν συνόψει ως εξής: Ως βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκα να μεταφέρω αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, βιοπαλαιστή, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη λήψη μέρους της ενίσχυσής του. Το αίτημα αυτό, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.

Από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του διενεργηθέντος σε αυτόν ελέγχου και όλων των σχετικών εγγράφων και καταχωρήσεων, τόσο του ιδίου όσο και των υπαλλήλων της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Η δε δική μου γνώση για την υπόθεση προήλθε αποκλειστικά και μόνον από τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, τον οποίο δεν είχα λόγο να αμφισβητήσω. Άλλωστε, εγώ αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ’ όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι, αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο Οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».

«Τελικώς, από τα έγγραφα, που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκύπτει ότι, παρά τη δική μου καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματός του, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2020. Για τα επόμενα δε έτη, 2021 έως και 2024, εγώ δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη και αδυνατώ να εισφέρω το παραμικρό στοιχείο επί τυχόν ενισχύσεων, που έλαβε ο κτηνοτρόφος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν προκειμένω, ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της πατρίδας μας.

Δηλώνω δε ότι θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να παράσχω τις εξηγήσεις μου για ό,τι μου αποδίδεται και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση», καταλήγει η κ. Παπακώστα.

Σκρέκας: Να αρθεί άμεσα η ασυλία μου

Με τη σειρά του και ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας αναφέρει: «Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου.

Η επιλογή μου αυτή υπαγορεύεται αφενός για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης που υπηρετώ ανιδιοτελώς, αλλά και για λόγους απόδειξης της προσωπικής αθωότητάς μου και της ανεπίληπτης κοινωνικής και πολιτικής πορείας μου στο πλευρό των συμπολιτών μου και όλων των συμπατριωτών μας.

Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέχομαι επ’ ουδενί να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος της αμόλυντης πορείας μου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει».

Και συνεχίζει:

«Από το περιεχόμενο της συνομιλίας φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στο διάλογο που καταγράφεται, αποτελούν συμπερασματική απάντησή μου επί των όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου, χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε.

Δεν πρόκειται για ζήτημα τυχον παραποίησης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης, αλλά για ζήτημα αποκατάστασης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης ενός πραγματικού αγρότη, το οποίο και διερεύνησα.

Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε κανένα σημείο, το οποιοδήποτε αδίκημα και ούτε αδίκημα ηθικής αυτουργίας.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι πεπεισμένος -με στοιχεία-, ότι η Αθωότητά μου και η Αλήθεια θα αναδειχθούν άμεσα και αδιαμφισβήτητα. Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την Δήλωση μου αυτή και να προχωρήσει τάχιστα η προβλεπόμενη διαδικασία».

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ

Ο βουλευτής Σερρών Κώστας Αχ. Καραμανλής αναφέρει στο υπόμνημά του: «Στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου, χωρίς όμως να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου.

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Η καταβολή αυτή έλαβε χώρα αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής.

Επειδή, συνεπώς, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».

Βασιλειάδης: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια

Ο βουλευτής Πέλλας Βασίλειος Βασιλειάδης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει ότι «δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης παράνομης πράξης από μέρους του, η αναφορά στο όνομά του προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να είχε ποτέ προσωπική επαφή με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τέλος δηλώνει ότι «προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπό μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια».

Λεονταρίδης: Οι ενέργειές μου δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει ότι «ρητά και κατηγορηματικά, όπως εξάλλου έπραξα από την πρώτη στιγμή, ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου, δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη». Σε άλλο σημείο τονίζει ότι η μεσολάβησή του «ήταν για τη χρονική επίσπευση της πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων και όχι για τη χαριστική πληρωμή μη νόμιμων και πλασματικών δικαιωμάτων».

Σενετάκης: Επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις

Ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας δηλώνει: «Επειδή δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα και όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου. Για τους λόγους αυτούς σας δηλώνω ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου σύμφωνα με τα άρθρο 62 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 434 και 83 του Κανονισμού της Βουλής».

Βαρτζόπουλος: Ζητώ άρση ασυλίας για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναφέρει στο υπόμνημα: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου. Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή. Αλλά και από την περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας προκύπτει, ότι και η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ΄ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται (εν προκειμένω σήμερα) την άρση βουλευτικής ασυλίας των «11», με την Ολομέλεια να αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Οι βουλευτές που εμπλέκονται αναμένεται να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, ώστε η Δικαιοσύνη να εξετάσει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μήνυμά του χθες, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και σε ποιους.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την παρουσία μόνο των κκ. Νότη Μηταράκη και Κώστα Τσιάρα, ενώ οι υπόλοιποι εκ των 11 θα καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις τους μέσω υπομνήματος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν τελέσει παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται σήμερα την άρση της βουλευτικής ασυλίας των «11», ενώ η Ολομέλεια θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μεταξύ, μέσα στην ημέρα αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή και νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτή τη φορά για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Μόλις η δικογραφία φτάσει στη Βουλή, οι δύο βουλευτές θα ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενό της και θα παραλάβουν αντίγραφο του φακέλου.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους βουλευτές Σερρών και Λέσβου θα πραγματοποιηθεί μετά την Κυριακή του Θωμά, καθώς οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.