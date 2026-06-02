Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο αρχείο οδηγείται η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, μετά την εξέταση του φακέλου, έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί από Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει την αρχειοθέτηση ή θα ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση.

Οι δύο βουλευτές είχαν τεθεί υπό έλεγχο για ενδεχόμενη ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενο φυσικό αυτουργό τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.