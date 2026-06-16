Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφασή της έκρινε ως μη επιλέξιμη την αίτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου για θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην ΓΔΕΛΕΠ (Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών) από την οποία παρανόμως καθαιρέθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, Αντώνη Βαγιάνου, η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός, εξαιτίας «φωτογραφικών» διατάξεων που ισχύουν από την 1/1/2026 «με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό της», ενόψει της δικαίωσής της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (αποφ. 411/2026) που έκρινε την καθαίρεσή της παράνομη και εκδικητική, και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση Διευθύντριας.

Η Π. Τυχεροπούλου, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αλλά Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η ΑΑΔΕ στην αιτιολόγηση της μη επιλογής της επικαλείται το γεγονός ότι η Τυχεροπούλου δεν διαθέτει πτυχίο ΠΕ.

Ο δικηγόρος της κάνει λόγο για μεθόδευση και επιλεκτικό αποκλεισμό καθώς «οι νέες διατάξεις του Άρθρου 75 του Οργανισμού ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου».

Επίσης, κάνει λόγο για θεσμική αντιφατικότητα, αφού την ίδια στιγμή επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και σε θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.