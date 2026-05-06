Βουλευτές, που βρίσκονται υπό διερεύνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήσεις που περιείχαν κακουργηματικές κατηγορίες, αντί πλημμελημάτων.

Οι βουλευτές και οι νομικοί εκπρόσωποί τους, ζήτησαν άμεσα διευκρινίσεις, επισημαίνοντας την ύπαρξη αναντιστοιχίας μεταξύ των πράξεων που του τους αποδίδονται και του βαθμού κατηγορίας που αναφέρεται στην κλήση για παροχή εξηγήσεων μέσω υπομνήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τους διερευνούμενους βουλευτές, για κακούργημα ελέγχονται ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, καθώς το φερόμενο ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Η διαδικασία προβλέπει την άμεση αποστολή των διορθωμένων κλήσεων, στις οποίες θα αποτυπώνεται σωστά το νομικό πλαίσιο των κατηγοριών.