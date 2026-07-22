Στα χέρια των τεσσάρων «γαλάζιων βουλευτών» που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες τα κλητήρια θεσπίσματα που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου, αντιμέτωποι με πλημμελήματα.

Η πρώτη που θα καθίσει στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου – λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου – είναι η Κατερίνα Παπακώστα .

Ακολουθούν:

Χρήστος Μπουκώρος, στις 27 Οκτωβρίου.

Μάξιμος Σενετάκης, στις 30 Οκτωβρίου.

Κώστας Σκρέκας, στις 12 Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει και 5η δίκη, η οποία ακόμη δεν έχει οριστεί και αφορά σε μη πολιτικά πρόσωπα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι βουλευτές της ΝΔ, κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα πλημμελήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα έχει επιπλέον άλλα δύο αδικήματα και πάλι σε βαθμό πλημμελήματος για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η υπόθεση χωρίζεται σε πέντε δίκες, καθώς πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις

Στο κλητήριο θέσπισμα οι «γαλάζιοι « βουλευτές είδαν και τα όσα τους καταλογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», για τον Κώστα Σκρέκα αναφέρεται:

Από 20.09.2021 έως 24.09 .2021, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων από το 2012 έως σήμερα και ο παραγωγός Β.Π., ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, προκάλεσαν στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας .

Ειδικότερα, ο Β.Π., ως άμεσα ωφελούμενος, ενώ γνώριζε ότι η αίτησή του για τη λήψη της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος είχε απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, και ειδικότερα λόγω ανεπάρκειας πιστοποιημένου σπόρου σε σχέση με τις δηλωθείσες ποικιλίες και εκτάσεις, επεδίωξε την ανατροπή του αποτελέσματος του ελέγχου μέσω εξωθεσμικής παρέμβασης απευθυνόμενος προς τούτο στον άνω βουλευτή. Ο Κώστας Σκρέκας, αναλαμβάνοντας την πολιτική προώθηση του αιτήματος, απέστειλε προς τον Δημήτρη Μελά το από 20.09.2021 γραπτό μήνυμα με το περιεχόμενο «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Β» και ακολούθως με συνεχείς οχλήσεις και αξιοποίηση της πολιτικής του επιρροής επέμεινε για τη διευθέτηση της υπόθεσης».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι με πειθώ και παραινέσεις οδήγησαν τον κ. Μελά στην απόφαση να παρακάμψει τις μηχανογραφικές δικλείδες ασφαλείας και να προβεί σε εκ των υστέρων «φορετή» αναμόρφωση των στοιχείων της αίτησης .

«Η επιρροή που άσκησε ο βουλευτής για λογαριασμό του ωφελούμενου παραγωγού επί του Δημητρίου Μελά δεν συνίστατο σε απλή διαβίβαση αιτήματος πολίτη αλλά σε επίμονη και αποτελεσματική παρέμβαση, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη βούληση του τελευταίου και τον οδήγησε στην απόφαση τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και τις μηχανογραφικές δικλείδες ασφαλείας του ΟΠΕΚΕΠΕ».