Με την ορκωμοσία των Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου επισφραγίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών καταλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση.

Στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας, ωστόσο, δεν ανατίθεται στον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης, αλλά περνά απευθείας στον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όπως είχε εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η απόφαση να υπαχθεί η Βιομηχανία στον υπουργό συνδέεται με την ιδιαίτερη σημασία και την κρισιμότητα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.