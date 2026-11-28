Σαν πυρηνική βόμβα έπεσε στο Μαξίμου η επιδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ και η σύλληψη των τεσσάρων πρωταγωνιστών (μέχρι στιγμής) του τεράστιου σκανδάλου με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύμμφωνα με τις πρώτες διαρροές από το γραφείο τουπρωθυπουργού, η πυρηνική αυτή βόμβα σκόρπισε τον πανικό, διότι η ομάδα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του Κυριάκου Μηυσοτάκη φαίνεται πως πιάστηκε στον ύπνο. Αν και γνώριζαν πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνούσε συστηματικά την υπόθεση αυτή, εντούτοις δεν περίμεναν από τους Εισαγγελείς να προχωρήσουν με τέτοιο τρόπο στη σύλληψη της ομάδας των τεσσάρων.

Αυτό που δεν γνωρίζουν στο Μαξίμου, κι αυτό ακριβώς φοβίζει το πρωθυπουργικό γραφείο, είναι το ενδεχόμενο στο αμέσως επόμενο στάδιο της έρευνας, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, να στοχοποιηθούν υπουργοί της κυβέρνησης ή ακόμη και δήμαρχοι μεγάλων πόλεων που διατηρούν και διατηρούσαν πολύ στενές σχέσεις με το Μαξίμου.

Εδώ και πολύ καιρό, ο γνωστός οικολόγος από τη Θεσσαλονίοκη, Μιχάλης Τρεμόπουλος, είχε καταγγείλει το σκάνδαλο με τα αμαρτωλά σπιτάκια.

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, ότι σε κάθε φάση πολιτικών παρέμβασεων για το σκάνδαλο αυτό, ο αυτόκλητος υπερασπιστής -εκ μέρους της κυβέρνησης- της ΤΕΧΑΝ, των ιδιοκτητών της και των πρωταγωνιστών, ήταν εκτός από τον πρωθυπουργό ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τον πρωθυπουργό τον είδαμε και τον ακούσαμε στο βίντεο που έχει αναρτήσει η «Ζούγκλα», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ομιλία του στις 5 Δεκεμβρίου του 2019 συγχαίρει την ΤΕΧΑΝ, τους ιδιοκτήτες της και όλους όσους συνεργάζονται μαζί της για υο τεράστιο και θεάρεστο αυτό έργο.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την πολιτική συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, από τότε που άρχισαν να χτυπούν τα καμπανάκια για το σκάνδαλο αυτό….

Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη μετά τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ και η αναφορά του κατά της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου εκδηλώθηκε η πιο πρόσφατη σφοδρή πολιτική σύγκρουση γύρω από την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Το έναυσμα δόθηκε από μια βιντεοσκοπημένη τοποθέτηση που είχε δημοσιεύσει δύο μήνες νωρίτερα, τον Μάιο του 2026, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «business για λίγους», υποστηρίζοντας πως το κόστος για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ανήλθε σε επίπεδα πολυτελών κατοικιών και υπενθυμίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, έθεσε ως αίτημα του κόμματός του τη διαφάνεια, τον ουσιαστικό έλεγχο και τον πραγματικό ανταγωνισμό, διαμηνύοντας πως η πρακτική αυτή πρέπει να τερματιστεί.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, αν και το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εσωτερικών, την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης ανέλαβε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Με διαδοχικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε ειρωνικά τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φαιδρότητες» και ανακοινώσεις που «είναι για τα πανηγύρια», ενώ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποσύρει το επίμαχο βίντεο.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε την εμπλεκόμενη εταιρεία ΤΕΧΑΝ και εξαπέλυσε βέλη κατά της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) που είχε διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη καθηγήτριας του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία —όπως ανέφερε ο ίδιος— όλες οι διαδικασίες τηρήθηκαν νόμιμα και προς όφελος του Δημοσίου, αποδίδοντας αντιθέτως ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στα στελέχη της που συνέταξαν το πόρισμα σε βάρος της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση εκτίμησε πως η πρωτοβουλία του κ. Γεωργιάδη να παρέμβει στο θέμα αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι την ώρα που το αρμόδιο υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος, την υπεράσπιση της υπόθεσης ανέλαβε εκ νέου ο υπουργός ως «μπροστινός» οικονομικών συμφερόντων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, χαρακτηρίζοντας λυπηρό το φαινόμενο ένας υπουργός να λειτουργεί ως μεταφορέας μηνυμάτων για λογαριασμό οικονομικών συμφερόντων.

Οι παλαιότερες καταγγελίες από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Αν και το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιπολιτευτικής κριτικής το τελευταίο διάστημα, κόμματα της Αριστεράς είχαν αναδείξει το ζήτημα των πολυκέντρων ανακύκλωσης ήδη από το 2023.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υπενθύμισε ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί του είχαν καταγγείλει από το 2023 την υπόθεση, την οποία περιγράφει ως νέο σκάνδαλο που επιβάρυνε τους πολίτες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά μονάδα. Επικαλούμενο συγκεκριμένη παρέμβαση της 21ης Απριλίου 2023, το κόμμα ανέφερε πως το κόστος προμήθειας για κάθε ένα από τα «σπιτάκια» του συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ανερχόταν σε 370.454 ευρώ —ποσό που παρομοίασε με τιμή μεζονέτας— προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προώθησε εγκαταστάσεις που εστιάζουν αποκλειστικά στον «αφρό» των αποβλήτων συσκευασίας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, όταν στην ηγεσία του κόμματος βρισκόταν ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επίσης προειδοποιήσει για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την τότε τοποθέτηση του κόμματος, η κυβέρνηση προχώρησε σε διπλή επιπρόσθετη χρηματοδότηση του έργου μέσω πόρων του ΕΣΠΑ και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», παρότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει ότι το κόστος καλύπτεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ειδικό τέλος ανακύκλωσης που καταβάλλουν καταναλωτές και επιχειρήσεις σε κάθε προϊόν.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έθετε το ερώτημα προς τα πού κατευθύνθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων, αφήνοντας αιχμές για «γαλάζια» συμφέροντα.

Θέση για την υπόθεση πήρε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή της ότι εκατοντάδες πολυκέντρα ανακύκλωσης κατέληξαν σε Περιφέρειες και Δήμους μέσω «φωτογραφικών διαγωνισμών» και με σημαντική υπερκοστολόγηση εις βάρος των φορολογουμένων.

Επικαλούμενη το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, ανέφερε ότι το Δημόσιο κατέβαλε 300.000 ευρώ ανά «σπιτάκι», τη στιγμή που η τιμή του στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν σε 66.000 ευρώ —δηλαδή σχεδόν πέντε φορές χαμηλότερα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η υπόθεση ελέγχεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επιτελείο του ως τους «καλύτερους πελάτες» της.