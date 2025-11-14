Αίσθηση προκάλεσαν όλα όσα είπε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, σχετικά με το αν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα 5.000 ευρώ της βουλευτικής αποζημίωσης, καθώς έχει πολλά έξοδα.

«Σκληρή πραγματικότητα»

Ο βουλευτής της ΝΔ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό, έκανε λόγο για «σκληρή πραγματικότητα», σε μία προσπάθεια να εξηγήσει που πηγαίνουν τα 5.000 ευρώ της μηνιαίας βουλευτικής του αποζημίωσης.

«Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα. 5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει. Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο από το από το 1:01:00 και μετά

«Ευτυχώς, η σύζυγός μου δουλεύει»

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι «Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης πρόσφατα (τον περασμένο Οκτώβριο) επανήλθε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για το ανάρμοστο σχόλιο «κάνε και κανένα παιδί» που είχε κάνει προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελεθευρίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Μάρτιο, ενώ η ίδια βρισκόταν στο βήμα της Βουλής. Το σχόλιό του αυτό είχε προκαλέσει και τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του κόμματος.

Κ. Κ.