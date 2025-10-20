Την επιλογή της κυβέρνησης να φέρει τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επέκρινε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη του, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή γκάφα της κυβέρνησης.

«Ο σεβασμός στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι αδιαμφισβήτητος. Εδώ και δεκαετίες δεν έχει υπάρξει ούτε μία στιγμή, ούτε από πορείες, ούτε από διαμαρτυρίες, ούτε όταν κατέβαιναν εργαζόμενοι στους δρόμους, ούτε όταν είχαμε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ούτε όταν είχαμε τα συλλαλητήρια των “παραιτηθείτε”.

Ούτε ένας άνθρωπος δεν τόλμησε ποτέ να παραβιάσει την έννοια την οποία έχει ο άγνωστος Στρατιώτης. Ούτε ο Πάνος Ρούτσι την παραβίασε ποτέ. Στάθηκε μπροστά στο βήμα της Βουλής με τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι μία σειρά από τα δεδομένα, τα οποία ο ίδιος είχε βάλει στη συζήτηση, δεν είχαν προχωρήσει και η Δικαιοσύνη τον άκουσε σε αυτό το ηθικό και λογικό αίτημα που είχε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για λάθος εισήγηση προς τον πρωθυπουργό, ο οποίος και την αποδέχτηκε, με σκοπό να «αλλάξει την ατζέντα με βίαιο τρόπο».Στηλίτευσε, δε, με έντονο τρόπο τις «γαλάζιες» αναφορές περί “τσαντιριών” μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και δήλωσε ότι πρόβλημα για τη χώρα συνιστά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και η διαχείρισή του από την πλευρά της κυβέρνησης.