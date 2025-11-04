Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσπάθησε μέσα από το σχολιασμό του για την παραίτηση του πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, να κατευνάσει τα πνεύματα και να «αμβλύνει λίγο τις γωνίες» μίας προαναγγελθείσας εξέλιξης, ειδικότερα μετά από την χθεσινή (4/11), τηλεδιάσκεψη και τις οργισμένες αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ, αρκετοί από τους οποίους ζητούσαν το κεφάλι του «επί πίνακι».

Είπε λοιπόν πως η παραίτησή του δεν ακυρώνει την προσφορά του και δεν απαλείφει την πορεία του.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας, η οποία τρέχει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

Σε άλλο σημείο παραδέχτηκε επί της ουσίας, ότι μετά από τις θυελλώδεις αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ, την ελλιπή ενημέρωσή τους και το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος μιας ραγδαίας συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, ιδιαίτερα στις επαρχιακές πόλεις, η αποχώρηση του Γρηγόρη Σκλήκα ήταν μονόδρομος.

«Η παραίτηση δε συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες».

Ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να ηρεμήσει το ήδη τεταμένο κλίμα, λέγοντας ότι το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ κρίθηκε ως αναγκαίο, δεδομένης της οικονομικής ζημίας που βιώνει τα τελευταία χρόνια, και λόγω του γεγονότος ότι πλέον δε χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Κράτος.

«Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ.

Υπάρχουν δύο κομβικής σημασίας ημερομηνίες ανέφερε:

«Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πλέον το Κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν, με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ, από τις αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο.

Σαφέστατα αναφέρθηκε στην ελλιπή ενημέρωση προς τους βουλευτές, για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία.

Ο κ.Μαρινάκης δήλωσε:

«Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν. Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η Διοίκηση των ΕΛΤΑ; Ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας.

«Θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες, ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη, πρέπει, κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Η τάση γέρνει προς την κατ’ οίκον παράδοση και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι των ΕΛΤΑ».

«Έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», συμπλήρωσε.

«Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία, για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος», συμπλήρωσε.

Πηγή: Ert News