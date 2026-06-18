Μια σφοδρή λεκτική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Αφορμή στάθηκε η χρήση της λέξης «γύφτοι» από την Πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» όταν αναφέρθηκε στην κοινότητα των Ρομά.

Η συγκεκριμένη έκφραση πυροδότησε την έντονη αντίδραση του γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος την κατηγόρησε για προσβλητική στάση. Πολύ γρήγορα, η κουβέντα ξέφυγε από το κεντρικό της θέμα, περνώντας σε προσωπικό επίπεδο με βαριές κουβέντες και εκατέρωθεν πυρά.

Η ένταση ξεκίνησε με την αρχική τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου: «Δυστυχώς, υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν».

Ακούγοντας αυτή τη φράση, ο Βασίλης Παϊτέρης αντέδρασε αμέσως και, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της «Φωνής Λογικής», ξεκαθάρισε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε “Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά”, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Στη συνέχεια προχώρησε σε προσωπική αναφορά προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η απάντηση της ίδιας ήταν εξίσου οξεία: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής παρενέβη για να ηρεμήσει τα πνεύματα, η κυρία Λατινοπούλου σχολίασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Ωστόσο, ο Βασίλης Παϊτέρης δεν υποχώρησε και συνέχισε λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».

Παρά τις προσπάθειες του παρουσιαστή να εξομαλύνει την κατάσταση και να ρίξει τους τόνους, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκλεισε τη συζήτηση σε αυστηρό ύφος, δηλώνοντας: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».