Στον Δήμο Παλαμά βρέθηκε σήμερα, 10/10/2025 ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Γιώργος Νατσιός.

Αρχικά επισκέφθηκε την Αστρίτσα, όπου συναντήθηκε με κατοίκους του χωριού, πλημμυροπαθείς από τον Daniel. Συζήτησε μαζί τους για θέματα που τους απασχολούν, τα όσα άφησε πίσω του ο Daniel και για τα προβλήματα που παραμένουν.

Ο κ. Νατσιός μεταξύ άλλων τόνισε: «Βρισκόμαστε σε ένα χωριό καθαρά αγροτικό και κτηνοτροφικό, ένα χωριό που όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στον Daniel, τράβηξε τα πάνδεινα, καταστράφηκε. Το νερό έφτασε στα τρία μέτρα, με τη χάρη της Παναγίας θα έλεγα σώθηκαν οι κάτοικοι, αλλά δυστυχώς και εδώ το κράτος είναι ανεπαρκέστατο».

Δεν έχουν δοθεί ακόμη, ανέφερε ο κ. Νατσιός, αποζημιώσεις στους κατοίκους, τα ενοίκια τα οποία τους χρωστούν, αρωγές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους, για τις καταστροφές στα σπίτια τους, στα χωράφια τους αλλά και στα ζώα τους που πνίγηκαν και υπογράμμισε: «Καταγγέλλω και πάλι το ανύπαρκτο κράτος, το ανίκανο κράτος, το «κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ», της μαφίας, το οποίο δεν δίνει αποζημιώσεις στους έντιμους, δεν παγώνει τα χρέη τους στην εφορία και στη ΔΕΗ, ένα κράτος το οποίο δυστυχώς εξαφανίζει την τροφό της ελληνικής οικονομίας, που λέγεται γεωργία και κτηνοτροφία».

Να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» επισκέφτηκε και το δημαρχείο Παλαμά και συνομίλησε με τον δήμαρχο της περιοχής κ. Δασκαλόπουλο.