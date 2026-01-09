Καλύτερη στάθμιση στην εξειδίκευση της μεταρρύθμισης στις Ένοπλες Δυνάμεις, δια των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν για την υλοποίησή της, και μεγαλύτερο μεταβατικό καθεστώς, στην υλοποίηση των νέων ρυθμίσεων, ιδίως σε σχέση με τους υπαξιωματικούς, ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια για τον νέο «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι ειδικά ζητήματα που ρυθμίζονται στο νομοσχέδιο εγείρουν μεγάλο κύμα αντίδρασης στις τάξεις των στελεχών. «Το εύρος και η ένταση αυτών των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, παρά τις απαραίτητες και συνήθεις συνδικαλιστικές υπερβολές ή και τις απόπειρες πολιτικής εκμετάλλευσης», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος που σημείωσε ότι έχει διατελέσει τέσσερα και πλέον χρόνια στο τιμόνι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χρόνια δύσκολα κατά τα οποία παράχθηκε όμως σημαντικό έργο. «Δεν είχα την αίσθηση αυτά τα χρόνια ότι το σύνολο των στελεχών, από τους αρχηγούς μέχρι τους συνεκπαιδευόμενους οπλίτες στις ασκήσεις, δεν έδωσαν παρά τον καλύτερο εαυτό τους στη στήριξη της προσπάθειας», είπε και τόνισε ότι αυτή η συνθήκη της συμπόρευσης πρέπει να διατηρηθεί «ως κόρη οφθαλμού» και η οικογένεια των ΕΔ πρέπει συνεχώς να αισθάνεται ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται και ενεργεί προς όφελός τους και οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών, από εξαντλητική μελέτη από τα επιτελεία, από σταδιακό ρυθμό υλοποίησης, όπου είναι αυτό δυνατόν, με πρόβλεψη όμως και όρων μεταβατικότητας, να διέπονται από πλήρη εκτίμηση νομικών και πραγματικών συνεπειών και αντικτύπων και βέβαια από διάθεση για διορθώσεις και επανεκτιμήσεις και βελτιώσεις.

«Το κάνετε αυτό κύριε υπουργέ, μπορεί να το κάνετε ακόμη περισσότερο, όπου χρειάζεται. Έχετε δείξει ότι ακούτε, με τις βελτιώσεις που φέρατε. Οι ογδόντα και βάλε υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται, δίνουν περιθώρια παρεμβάσεων, εξειδικεύσεων και εξηγήσεων προς άρση παρεξηγήσεων», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο βουλευτής προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέου κύκλου παραιτήσεων αξιωματικών, αν θεωρήσουν ότι θίγονται, αν νιώσουν ότι υπάρχει έλλειψη προοπτικής της εξέλιξής τους και για τον κίνδυνο να μειωθεί και η ελκυστικότητα στην προσέλευση των σχολών υπαξιωματικών.

«Το νομοσχέδιο αφαιρεί καταληκτικούς και αποστρατευτικούς βαθμούς στο πλαίσιο της σταδιοδρομικής εξέλιξης των μονίμων υπαξιωματικών. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή, αναμφίβολα επί το δυσμενέστερον, στη σταδιοδρομική εξέλιξή τους», είπε και σημείωσε: «Είχαμε απονείμει τον αποστρατευτικό βαθμό του συνταγματάρχη, του σμηνάρχου και του πλοιάρχου στις τάξεις ΑΣΣΥ του ‘93, ‘94, ‘95 όχι ως παροχολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο και λιγότερο οικονομική ανταμοιβή στα στελέχη αυτά για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Εκτιμώ λοιπόν ότι πρέπει να συνοδεύονται αυτές οι αναμφισβήτητα σημαντικές ρυθμίσεις από προβλέψεις μεταβατικότητας».

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ωστόσο ότι δεν πολεμάνε μόνο οι υπαξιωματικοί αλλά και οι υπαξιωματικοί. «Εδώ όμως μεταβάλλονται επί τα χείρω οι όροι εξέλιξης των υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, όροι με βάση τους οποίους σχεδίασαν, με τις συγκεκριμένες προσδοκίες, την καριέρα τους. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε εκτιμώ. Αυτό, παρακαλώ, εκλάβετέ το όχι ως κριτική αλλά ως καλόπιστη παραίνεση. Αν πάρει περισσότερο χρόνο η μετάβαση, για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο κακό αλλά σίγουρα είναι μικρότερο κακό από το να έχουμε μεγάλο αριθμό στελεχών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας.