«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι’ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες», τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, αναφερόμενος στα νέα ευρήματα για αδήλωτα ποσά που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αναλυτικά, η δήλωση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

«Για μία ακόμη φορά, αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι’ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Έρευνα για 3,2 εκατομμύρια ευρώ

Αντιμέτωπος με αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεν έχει περιλάβει ποσό της τάξης των 3,2 εκατ. ευρώ στις δηλώσεις της περιουσιακής του κατάστασης.

Ο επί 20ετία Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ελέγχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την εξαετία 2020- 2025 και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, ο κ. Παναγόπουλος, ως φυσικό πρόσωπο, δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους υπόχρεους για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εντούτοις έπρεπε να υποβάλλει «πόθεν έσχες» με την ιδιότητα του Προέδρου Ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν ποσά 73 εκατομμυρίων ευρώ για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η έρευνα για τον επικεφαλής της Αρχής, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τους υπόλοιπους ελεγκτές της, όπως ήταν αναμενόμενο επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονταν με την υπόθεση. Σημαντικότατα είναι τα ευρήματα που προέκυψαν για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, Άννα Στρατινάκη. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων να φτάνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Σοβαρές είναι οι ενδείξεις ότι και ο σύντροφός της και ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, στην οποία φέρεται να έφτασαν ποσά από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ανδρέας Γεωργίου, παραβίασε το νόμο περί πόθεν έσχες, όπως προέκυψαν κατά την ίδια έρευνα. Ο Ανδρέας Γεωργίου, φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλιάδων ευρώ.

Η δικογραφία και για τους τρεις διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω έρευνα, με ερευνώμενα αδικήματα τα κακουργήματα της μη δήλωσης ή της ανακριβούς δήλωσης «πόθεν έσχες». Επίσης, η δικογραφία διαβιβάστηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Ως γνωστόν, εδώ και ένα μήνα, είναι στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών, το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τον Γιάννη Παναγόπουλο και ακόμη πέντε ελεγχόμενα πρόσωπα. Γι’ αυτό διενεργείται ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αριθμεί περίπου 60 σελίδες ανατέθηκε σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα και πολύ γρήγορα αναμένεται να «τρέξει» η έρευνα για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.