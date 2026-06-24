Στην επίσημη σφράγιση της χρηματοδότησης για δέκα κρίσιμα έργα ύδρευσης, που αφορούν εννέα νησιωτικούς δήμους της χώρας, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο αρμόδιος Υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε τη σχετική απόφαση ένταξης των δήμων στο εξειδικευμένο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων», το οποίο υλοποιείται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Στην τελετή υπογραφής έδωσαν το «παρών» κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς και Μανώλης Κόνσολας (Δωδεκανήσου), Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας), Διονύσης Ακτύπης (Ζακύνθου) και Λευτέρης Αυγενάκης (Ηρακλείου).

Παράλληλα, στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά οι δήμαρχοι των ωφελούμενων περιοχών, όπως ο Δημήτρης Λιανός (Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), ο Λευτέρης Καραΐσκος (Αμοργού), ο Σταμάτης Περίσσης (Σκοπέλου), ο Παναγιώτης Αναγνώστου (Αλονήσσου), ο Γιώργος Στασινόπουλος (Ζακύνθου), ο Παύλος Μπαριτάκης (Βιάννου) και ο Τιμόθεος Κωττάκης (Λέρου). Μέσω τηλεδιάσκεψης τοποθετήθηκαν οι δήμαρχοι Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, και Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, ενώ παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης.

Ο «χάρτης» των παρεμβάσεων και ο προϋπολογισμός

Το συνολικό κονδύλι της χρηματοδότησης ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι η ριζική αναβάθμιση της καθημερινότητας των νησιωτών μέσα από:

– Τη δραστική μείωση των απωλειών νερού, χάρη στην αντικατάσταση παλαιών αγωγών.

– Την επέκταση της υδροδότησης σε νέες περιοχές με σύγχρονα δίκτυα.

– Την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στην ξηρασία και τη λειψυδρία, με την προσθήκη νέων υποδομών αφαλάτωσης.

Πώς κατανέμονται τα έργα ανά περιοχή:

Κυκλάδες: Εκσυγχρονίζονται οι υποδομές ύδρευσης στη Νάξο και δημιουργείται νέα δεξαμενή αποθήκευσης νερού στην Αμοργό.

Δωδεκάνησα: Τοποθετούνται συστήματα αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια και τη Λέρο (μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα), ενώ στη Ρόδο υλοποιούνται εκτελείς επισκευές και επεκτάσεις του δικτύου.

Σποράδες: Αναβαθμίζονται οι αγωγοί στη Σκόπελο και ενισχύονται οι υποστηρικτικές δομές αφαλάτωσης στην Αλόννησο.

Επτάνησα: Ξεκινά η εγκατάσταση εξελιγμένης μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού στη Ζάκυνθο.

Κρήτη: Πραγματοποιούνται διορθωτικά και αναπτυξιακά έργα στα δίκτυα της Βιάννου.

Στ. Παπασταύρου: «Μέρος μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, οργανωμένο σχέδιο για την προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας, ειδικά στις περιοχές που πιέζονται περισσότερο.

Όπως υπενθύμισε, η πρωτοβουλία έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, η οποία βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, ενώ προαναγγέλλει και το επόμενο νομοθέτημα που θα βάλει τέλος στον κατακερματισμό των παρόχων νερού. Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, με πόρους και χειροπιαστά έργα, ότι στηρίζει την ελληνική περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα, βελτιώνοντας άμεσα τη ζωή των πολιτών.