Το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί ξανά στην πολιτική σκηνή άφησε ανοιχτό ο Πάνος Καμμένος, συνδέοντας τις αποφάσεις του με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το σενάριο δημιουργίας νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις πρώτες Βουλευτικές Εκλογές, ωστόσο θεωρεί εξαιρετικά πιθανή την υποψηφιότητά του σε μια ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν σκοπεύει να επιτρέψει στον κ. Σαμαρά να ασκήσει πιέσεις στην παράταξη, υπενθυμίζοντας πως παρά την αδράνεια στην οποία βρίσκονται οι ΑΝΕΛ, παραμένουν παρόντες.

Το πολιτικό σκηνικό και τα εθνικά θέματα

Ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι η πρώτη κάλπη θα αποτελέσει το έναυσμα για την αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με την εμφάνιση νέων σχηματισμών. Παράλληλα, σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 25%, ως όριο παραμονής στην ηγεσία της ΝΔ, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μήνυμα συσπείρωσης ενόψει κρίσιμων εξελίξεων στα εθνικά θέματα. Εκτίμησε, εξάλλου, ότι οι διεθνείς συγκυρίες —όπως οι εκλογές σε Ισραήλ και Τουρκία— θα επηρεάσουν τις εγχώριες εξελίξεις, οδηγώντας σε πολιτικές ανακατατάξεις και συμμαχίες τόσο στα δεξιά, όσο και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Οξεία κριτική στον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί εκ νέου να εκβιάσει την παράταξη, ακολουθώντας την ίδια τακτική με το 1993. Ο πρώην υπουργός υποστήριξε πως ο κ. Σαμαράς δεν μπορεί να εκφράσει τον ευρύτερο χώρο, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ το 2011, ενώ διερωτήθηκε γιατί να μην αναλάβουν ηγετικό ρόλο άλλα στελέχη της παράταξης, όπως ο Νίκος Δένδιας.

Ανάγκη συσπείρωσης της Δεξιάς

Αναφερόμενος στα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, ο Πάνος Καμμένος τάχθηκε υπέρ της ανασύνταξης του δεξιού χώρου με τη συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να συμβάλει σε μια προσπάθεια ενότητας, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνητική σταθερότητα και να αποφευχθεί η διολίσθηση των πολιτών σε ακραίες επιλογές.

Οι εκτιμήσεις για ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και τη διακυβέρνηση ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά με την κεντροαριστερά, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίζεται γύρω από την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, την ώρα που ψηφοφόροι και στελέχη μετακινούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Παράλληλα, προέβλεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει άνοιγμα προς τις δημοκρατικές δυνάμεις μετά τις εκλογές.

Τέλος, κάνοντας έναν απολογισμό της δικής του κυβερνητικής θητείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι διατήρησε αμετακίνητες τις κόκκινες γραμμές του στα εθνικά θέματα και την άμυνα, ενώ επανέλαβε την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας πως η παραβίασή της καθιστά αναγκαία την κατάργησή της.