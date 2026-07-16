Με μια ιδιαίτερα σκληρή και ξεκάθαρη δήλωση απαντά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, σχετικά με την ποινική δίωξη για πλημμέλημα που ασκήθηκε σε βάρος της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής δηλώνει κατηγορηματικά αθώα, κάνει λόγο για «κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών» και ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής της. Παράλληλα, στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι κανονικά εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν.

«Άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη η δίωξη»

Στη γραπτή της δήλωση, η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της Δικαιοσύνης. Αναφερόμενη στη δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, τονίζει:

«Η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη. Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής μου, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα, ότι η αθωότητά μου θα λάμψει οριστικά ενώπιόν της.»

Η ίδια στρέφει τα βέλη της και προς όσους βιάστηκαν να την καταδικάσουν προτού αποφανθεί η Δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως επιχείρησαν να την ταπεινώσουν και να πετύχουν την πολιτική της εξόντωση. «Όσοι επένδυσαν σε αυτό, διαψεύδονται ήδη από τα γεγονότα. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επόμενη μέρα και η μάχη της κάλπης

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την πολιτική της παρουσία, καθώς η ίδια δηλώνει έτοιμη να δώσει κανονικά τη μάχη του σταυρού στις επόμενες εκλογές, παρά τις αρχικές συζητήσεις που είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κυρία Παπακώστα εξέφρασε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους πολίτες και τους συνεργάτες της που στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, επισημαίνοντας ότι η αγάπη και η στήριξή τους ήταν εκείνα που την κράτησαν όρθια.