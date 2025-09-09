Στις μεγάλες φωτιές που έπληξαν και φέτος τη νοτιοανατολική Ευρώπη αναφέρθηκε στην ομιλία του σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε, πως παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει το Σχέδιο για την Πρόληψη Μεγάλων Πυρκαγιών, μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα. Επίσης, τόνισε, δεν είναι ώρα για κριτική, καθώς ο κόσμος μας αλλάζει, αλλά καιρός για ενέργειες προς την κατεύθυνση της πρόληψης.

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε ακόμη στην μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, που έφτασε κοντά στον αστικό ιστό της πόλης, υπογραμμίζοντας πως διπλασιάστηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Το κύριο ζήτημα – και θα σας το πουν όλοι οι πυροσβέστες – είναι η πρόληψη», είπε ο κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε: «Θέλω να προτείνω, όχι μια ασπίδα δημοκρατίας, αλλά μια ασπίδα πυρόσβεσης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τεχνολογία» όπως, drones, ΑΙ ρομπότ – που καθαρίζουν το έδαφος στα δάση από εύφλεκτα υλικά – και συμπυκνωτές νερού, που μπορούν να μπουν στη μάχη της πρόληψης των πυρκαγιών.

«Βασικά, χρειαζόμαστε τις καλύτερες πρακτικές από την Ευρώπη, για να προτείνουμε σε όλες τις χώρες πολύ πρακτικές λύσεις, όχι ακριβές, για να προλαβαίνουμε τις φωτιές. Εάν προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι», είπε και κατέληξε λέγοντας: «Και το σύνθημά μου στην Ελλάδα είναι, ο πατριωτισμός δεν είναι πολιτικός, δεν είναι πολιτική ιδεολογία! Έχουμε τον περιβαλλοντικό πατριωτισμό. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πατριωτική πράξη».