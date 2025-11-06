Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τοποθετήθηκε σε συζήτηση για την ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας».

Παράλληλα δήλωσε υπερήφανος για τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα, για τη συμμετοχή της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Επίσης ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για ισχυρή σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ ενώ αναφερόμενος στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας τόνισε ότι επενδύσαμε σε υποδομές υγροποιοημένου φυσικού αερίου και αγωγούς και ότι ο «κάθετος διάδρομος» φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει την προσπάθεια για υλοποίηση μικα αρτηρίας που θα φέρει νέα πνοή στην περιοχή.

«Η Ελλάδα επέστρεψε” ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ.Πιερρακάκης αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ.Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην πρόκληση για κατασκευή αξιόπιστων υποδομών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην περιοχή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Β.Κικίλιας στάθηκε στη συνεργασία για την ανάπτυξη την αλυσίδας παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιασμού με φυσικό αέριο υπενθυμίζοντας ότι το 35 % του διεθνούς στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ελληνόκτητου.