Στους κεντρικούς στόχους για την παγκόσμια προβολή αλλά και τη θωράκιση του φυσικού πλούτου του Ολύμπου αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Με αφορμή την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επίσημη ένταξη της ευρύτερης περιοχής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός στάθηκε στη σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης για τη χώρα.

Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής συνύπαρξης φύσης και πολιτισμού στον Όλυμπο, αποτελεί «αφετηρία και δέσμευση» για τη συνέχιση έργων προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπει εκτεταμένο πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Σύμφωνα με τον υπουργό, μαζί με δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, οι συνολικοί πόροι ανέρχονται σε 13,2 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις συγκροτούν, όπως ανέφερε, ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των οικοσυστημάτων, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην υπογραφή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, βάσει της οποίας το 58% του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας.

Νέα έργα δρομολογούνται και στην πλευρά της Ελασσόνας, μεταξύ των οποίων η κατασκευή ξύλινων δασικών φυλακίων και πυροφυλακίου, υδατοδεξαμενής, καθώς και η συντήρηση ορειβατικών διαδρομών.

«Θέλουμε έναν Όλυμπο προστατευμένο, προσβάσιμο και ασφαλή, που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο απ’ ό,τι τον παραλάβαμε», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της ελληνικής αντιπροσωπείας στην UNESCO, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, των ορειβατών και των εθελοντών.

«Ο Όλυμπος ήταν πάντα το βουνό των θεών. Από φέτος είναι επίσημα και βουνό όλου του κόσμου», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.