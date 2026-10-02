Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος της Wall Street Journal, το οποίο έκανε λόγο για επεισόδιο μεταξύ του ίδιου και της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προχώρησε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

«Η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα»

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο.

Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με βάση το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ξεκαθαρίζοντας πως «η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα, αλλά να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και θα κάνω πάντα».

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας έκανε λόγο για «συνωμοσία σιωπής» και κάλεσε τον υπουργό να προβεί σε αποκαλύψεις αν πράγματι συνέβησαν όσα περιγράφονται, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δηλώνει θολά και αφηρημένα πως κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Ενέργειας επανέλαβε πως «οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και διαχρονικούς δεσμούς των λαών μας», συμπληρώνοντας ότι «σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν απειλές».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, αναφέροντας την παρουσία δύο αμερικανικών κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων και σημειώνοντας:

«Ζούμε σε μια γεωπολιτική και ενεργειακή καταιγίδα. Η πρόοδος του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Μας εξασφαλίζει ενεργειακά και βελτιώνει την οικονομία μας».

Παράλληλα, ο υπουργός στάθηκε στις πυκνές διπλωματικές επαφές, υπενθυμίζοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο, ενώ ο ίδιος είχε πρόσφατα την έβδομη συνάντησή του τους τελευταίους 12 μήνες με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε, η στενή αυτή συνεργασία προκύπτει από την απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, η οποία δημιούργησε την ανάγκη για νέους διαδρόμους.

«Εμείς αξιοποιήσαμε τις υποδομές μας για να πρωταγωνιστήσουμε στον κάθετο διάδρομο. Αυτό ενισχύει τη γεωπολιτική μας θέση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal

Το επίμαχο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας υποστήριζε ότι σε δείπνο τον περασμένο Μάρτιο στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα υπουργό μπροστά σε καλεσμένους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να είπε «μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ», με τον κ. Παπασταύρου να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον λαό.