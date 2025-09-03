Σαφές μήνυμα ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI), της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς της, έστειλε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, περί μη βιωσιμότητας του GSI, o κ. Παπασταύρου τόνισε ότι στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά από την κυπριακή πλευρά για την ολοκλήρωση του έργου. Σημείωσε δε, ότι δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής πλευράς οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπενθύμισε ότι η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, σε αντίθεση με τις εν λόγω δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών. Τόνισε δε, ότι είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Δίνοντας δε, το στίγμα των ενεργειών της χώρας μας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των διασυνδέσεων, ανέφερε: «Είμαστε στην εποχή των διασυνδέσεων, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η κυβέρνηση έχει στόχο να έχουν διασυνδεθεί τα νησιά μας. Ήδη έχουμε διασυνδεθεί με Κυκλάδες και Κρήτη, και προχωρούμε με περισσότερες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, ενώ παράλληλα, ενισχύουμε τις διεθνείς μας διασυνδέσεις». Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ακόμα, ότι το συγκεκριμένο έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασίας για την Κύπρο, «γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον οποίο η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβασή του. Πρόκειται, όπως είπε, για διαγωνισμό που έχει διεξαχθεί με όλες τις δικλείδες ασφαλείας, και τόνισε ότι «είναι μία καθοριστική στιγμή, για να δούμε αν ο υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας μας θα μετατραπεί σε εθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενεές».

Όσον αφορά στο ζήτημα των τιμών ρεύματος, σημείωσε ότι τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάσει εκ νέου η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ βόρειων χωρών της Ε.Ε. και της ανατολικής Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε: «Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε, είναι ότι αποφύγαμε με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, την επανάληψη του περσινού καλοκαιριού – δηλαδή φέτος η νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είχε διπλάσιες τιμές από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τώρα δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες, ούτως ώστε αυτή η σύγκλιση να γίνει μόνιμη και ο μηχανισμός της task force που ζήτησε η χώρα μας, από μία ομάδα εργασίας που ζήτησε η χώρα μας, να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».