Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες, με ορίζοντα εκτέλεσης το πρώτο τρίμηνο του 2027, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού ΝίκουΤσάφου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, στο περιθώριο του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε η γεώτρηση να προχωρήσει εντός 12 μηνών, με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εξοπλισμού.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου μίλησε στο Baker Institute του Πανεπιστημίου Rice, σε συζήτηση με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Κένεθ Μέντλοκ, όπου ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων εντάσσεται στη στρατηγική «ενεργειακού ρεαλισμού» της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να αποτελούν μέσο άσκησης πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στο σχήμα συνεργασίας 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το ως νέο μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι η συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά τις διεθνείς πιέσεις, οφείλεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα και την αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Παπασταύρου είχε ακόμη συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανία, Ντένις Σμιχάλ, με αντικείμενο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τις επενδυτικές προοπτικές για ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, στο πλαίσιο των εργασιών του CERAWeek.