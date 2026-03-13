Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Σε μήνυμά του ο πρόσφατα διαγραφείς βουλευτής επισημαίνει τα εξής:

Μετά την χθεσινή απόφαση σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω. Καλή δύναμη στο έργο σας».