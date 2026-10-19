Την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή Ηρακλείου υπέβαλε ο Χάρης Μαμουλάκης. Αμέσως μετά την υποβολή σχετικής επιστολής του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Χάρης Μαμουλάκης προέβη σε δήλωση με την οποία ευχαρίστησε τους συμπολίτες του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου, όμως, στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη» σημείωσε και πρόσθεσε: «Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».

Δείτε το βίντεο:

Στις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου 2023, ο Χάρης Μαμουλάκης είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ προ τριμήνου (15/07/2026) είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Στην περιφέρεια Ηρακλείου, όπου είχε εκλεγεί πρώτος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επόμενος στη σειρά (πρώτος επιλαχών για την έδρα) είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.