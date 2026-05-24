Εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον και επίσημα ο Διονύσης Τεμπονέρας, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Τεμπονέρας έστειλε επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού – Παπάγου, στην οποία ήταν οργανικά ενταγμένος μέχρι σήμερα.

Επίσης, η επίσημη αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα από την Κουμουνδούρου δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις ραγδαίες πολιτικές διεργασίες που αφορούν τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, τον οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.