Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με σημερινή επιστολή του, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Ψυχογιός.

Ο κ. Ψυχογιός είχε εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια Κορινθίας τον Ιούνιο του 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως η έδρα του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη δικηγόρο Έλενα Κονομόδη, η οποία έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ και κατέχει τη θέση της αναπληρώτριας Γραμματέως στον Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Γιώργος Ψυχογιός οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταση του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανακοίνωση του κ. Ψυχογιού

«Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή.Μια θέση, στην οποία έδωσα καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες. Ο αγώνας, όμως συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες για την εμπιστοσύνη τους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συνεργάτιδες για όλα όσα καταφέραμε, τους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια και, βέβαια, την οικογένειά μου, που αποτελεί σταθερό στήριγμα και έμπνευση στα δύσκολα.

Είναι μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής. Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος! Καλούς μας αγώνες! ».