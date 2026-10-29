Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα με τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, κάνοντας παράλληλα γνωστή την προσχώρησή του στην «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Στο μήνυμά του, ο πρώην πλέον βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις. Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις. Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη νέα του πολιτική συμπόρευση λέγοντας: «Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ».

Σε ποιον περνάει η βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ό,τι αφορά τη διαδοχή για την κενή έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Ωστόσο, ο ίδιος αποτελεί επίσης στέλεχος της ΕΛΑΣ, κατέχοντας τη θέση του τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης. Δεδομένης της ξεκάθαρης θέσης του Αλέξη Τσίπρα ότι ο νέος φορέας δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα Βουλή, ο κ. Θεοδωράκης δεν αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα. Κατόπιν τούτου, τη θέση στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο δεύτερος επιλαχών, δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μίλτου Ζαμπάρα αναφέρει:

«Για όσους πάλεψα και έβγαλα ασπροπρόσωπους Για αυτούς που με εμπιστεύτηκαν και όλο τον κόσμο ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

Καμιά φορά, το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις.

Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις

Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ.

Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί.

Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική.

Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να αποδείξω ποιος είμαι μέσα από τη δουλειά μου. Με παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και συνεχή παρουσία για την Αιτωλοακαρνανία, για τα προβλήματα των ανθρώπων της, για όσα δικαιούται και πολλές φορές δεν της δίνονται.

Αυτό δεν αλλάζει.

Για μένα, η πολιτική δεν ήταν ποτέ, ένα αξίωμα ή μια αίθουσα.

Ήταν και παραμένει η δυνατότητα να αλλάζεις τα πράγματα. Να είσαι χρήσιμος. Να μην συμβιβάζεσαι με το λίγο, όταν ξέρεις ότι μπορούμε περισσότερα.

Γι’ αυτό και σήμερα δεν κάνω ένα βήμα πίσω. Κάνω ένα βήμα μπροστά.

Σε μια νέα προσπάθεια. Πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική.

Σε μια προσπάθεια που θέλει να ξαναδώσει στην πολιτική περιεχόμενο, αξιοπιστία και προοπτική.

Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό: να ξέρεις πότε πρέπει να αφήσεις τη θέση που έχεις, για να υπηρετήσεις τον στόχο που πιστεύεις.

Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ.

Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!»