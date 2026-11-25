Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο πολιτικό της βήμα αναμένεται να είναι η άμεση ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Η πολιτική και επαγγελματική της διαδρομή

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ασκεί το επάγγελμα της συμβολαιογράφου, ενώ κατά το παρελθόν εργάστηκε ως δικηγόρος, με εξειδίκευση κυρίως στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου.

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, επιλέγοντας τότε να διατηρήσει τη βουλευτική της έδρα ως ανεξάρτητη, μέχρι τη σημερινή υποβολή της παραίτησής της.