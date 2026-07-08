Νέα απώλεια καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς η Κατερίνα Νοτοπούλου αποφάσισε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της, παραδίδοντας την έδρα που είχε καταλάβει με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διαδοχικές αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και εσωτερικές ανακατατάξεις που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αποτελεί στέλεχος της νεότερης γενιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε εκλεγεί βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και στο παρελθόν είχε διατελέσει υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μία ακόμη αλλαγή στον κοινοβουλευτικό χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ

Η παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που εξελέγη στις εκλογές του 2023 με 47 βουλευτές έχει έκτοτε υποστεί σημαντικές απώλειες, με αποχωρήσεις στελεχών προς άλλες πολιτικές κατευθύνσεις, ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα.

Το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί, καθώς αρκετά στελέχη του κόμματος επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στο νέο πολιτικό σκηνικό, ενώ η συζήτηση για το μέλλον της Κεντροαριστεράς και τις νέες πολιτικές συμμαχίες παραμένει ανοιχτή.

Από τη Θεσσαλονίκη στην κεντρική πολιτική σκηνή

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δραστηριότητά της στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και την παρουσία της στην αυτοδιοίκηση, πριν αναλάβει κυβερνητικό ρόλο. Υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την προσπάθεια ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αποχώρησή της από τη Βουλή αφήνει πλέον μία ακόμη κενή θέση στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος, με τα επόμενα βήματα να αναμένονται μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την κάλυψη της έδρας.