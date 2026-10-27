Επισφραγίστηκε και τυπικά το μεσημέρι της Τρίτης 27 Οκτωβρίου η αποχώρηση του Διονύση Καλαματιανού από το Κοινοβούλιο, καθώς ο ίδιος απέστειλε την επίσημη επιστολή παραίτησής του στον Πρόεδρο της Βουλής. Η κίνηση αυτή επικυρώνει την απόφαση που είχε ήδη δημοσιοποιήσει, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της θητείας του στο κοινοβουλευτικό σώμα.

Το χρονικό της προαναγγελίας

Την πρόθεσή του να παραδώσει τη βουλευτική έδρα είχε γνωστοποιήσει ο κ. Καλαματιανός από την περασμένη Παρασκευή, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα με την αποχώρησή του, έκανε γνωστή την απόφασή του να συστρατευθεί στο εξής με την ΕΛΑΣ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας να συνεχίσει εκεί την πολιτική του διαδρομή, μήνες μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο.

Η πίεση της Κουμουνδούρου για τις αποχωρήσεις

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε στον απόηχο της έντονης και διαρκούς πίεσης που ασκεί η ηγεσία της Κουμουνδούρου προς όλα τα στελέχη που επέλεξαν να απομακρυνθούν από το κόμμα, ζητώντας επίμονα την άμεση παράδοση των εδρών τους.

Μόλις λίγες ώρες πριν από την αποστολή της επιστολής, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαπολύσει ευθείες αιχμές εναντίον του για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας, κατηγορώντας τον ότι περιορίστηκε σε εξαγγελίες χωρίς να καταθέσει εγκαίρως το σχετικό έγγραφο στα αρμόδια όργανα της Βουλής.